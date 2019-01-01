هل تخيلت ترتيب البريميرليج بدون الأندية الستة الكبرى؟

بعد زيادة الفجوة بينهم وبين بقية الأندية، كيف سيكون البريميرليج من دون الكبار؟

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

ومع استمرار تألق مانشستر يونايتد تحت قيادة أولي جونار سولشاير، بدأت أول 6 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز في الابتعاد عن بقية فرق البطولة.

بعد فوزه في خمس مباريات بالدوري على التوالي، أصبح اليونايتد الآن بنفس مستوى النقاط مع أرسنال في المركز السادس وابتعد بفارق تسع نقاط على واتفورد صاحب المركز السابع.

الأمر لا يثير الدهشة بالنظر إلى الموارد والتشكيلات القوية التي يمتكلها السداسي الكبير، مقارنة بالفرق الأخرى.

ولكن كيف سيكون جدول الدوري الإنجليزي إذا كان الكبار خارج المنافسة حتى الآن؟

فباستخدام موقع «ترانسفير ماركت» يُظهر الجدول أدناه ترتيب الدوري الإنجليزي باستخدام المباريات التي لا يشارك فيها كبار البريميرليج، حيث سيحتل إيفرتون الصدارة بـ29 نقطة بفارق الأهداف عن واتفورد.