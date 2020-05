هل تؤجل عودة الدوري الألماني؟ كولن يكشف عن إصابة جديدة بكورونا

كشف نادي كولن.الألماني عن إصابات جديدة داخل صفوفه بفيروس كورونا في الوقت الذي تتحضر فيه الأندية لاستئناف المسابقة.

الدوري الألماني حدد موعد 9 مايو لاستئناف المسابقة إلا أنّه لم يحصل على التصريح الحكومي بعد.

وكان من المتوقع تأجيل عودة المباريات قليلًا، لكن بعد الأخبار الجديدة التي كشفها فريق كولن فقد يصبح الأمر أكثر خطورة.

وقال كولن في بيان رسمي إنّ هناك 3 من الطاقم الإداري تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وظهرت نتائج التحاليل إيجابية.

ورغم ذلك، أكد البيان استمرار التدريبات مثل الخطة الموضوعة وعدم وجود أي تغيير فيها والاكتفاء فقط بعزل الثلاثي في الحجر الطبي لمدة 14 يومًا.

