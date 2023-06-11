"هل أصبحت أكثر حكمة الآن؟".. بيب جوارديولا يرد على الانتقادات

رد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، على الانتقادات التي كان يتعرض لها، بسبب عدم تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق.
وحقق مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا، اللقب الأول لدوري أبطال أوروبا، في تاريخ النادي، بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد.
في حديث المدرب الإسباني عقب الفوز باللقب، قال:" ماذا حدث الآن؟ هل أصبحت أكثر حكمة، أم سأكون أفضل مما كنت عليه؟"
وأضاف:" لا أعلم ماذا كان سيحدث، إن لم يتصد إيدرسون للكرة، بالتأكيد سيقال إنني سيئ مرة أخرى، فلم أتمكن من تحقيق اللقب".
ثم أردف:" الأمر لا يتعلق بالفوز بدوري الأبطال، لن نحققه ونختفي بعد ذلك، نحن نسعى إليه منذ حوالي سبع سنوات، لكن ستكون هناك انتقادات باستمرار".
وحقق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا، لأول مرة، بعد الفوز على إنتر بهدف، سجله اللاعب الإسباني رودري.
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