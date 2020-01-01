هل انتهى وقت مارسيلو في ريال مدريد؟

ماذا يحدث مع النجم البرازيلي؟

بدأت الأرض تهتز تحت أقدام البرازيلي المخضرم مارسيلو، مع تقدمه في السن وتأثره بشكل سلبي، بلعنة الإصابات، التي بالكاد لم تُفارقه في آخر موسم ونصف، ليجد نفسه في الآونة الأخيرة في مرمى النار والانتقادات، سواء من قبل وسائل الإعلام الإسبانية أو مشجعي ريال مدريد.

وتعرض النجم البرازيلي لست إصابات منذ بداية موسم 2018-2019، وهو ما تسبب في جلوسه على مقاعد البدلاء لفترات طويلة الموسم الماضي، للشباب المعار حاليًا إلى إشبيلية ريجيليون، لأسباب تتعلق بوجهة نظر المدرب السابق سانتياجو سولاري، قبل أن يعود مدربه المفضل زين الدين زيدان، ليمنحه الأمل من جديد.

مع ذلك، لم تتحسن أوضاع، بل في الأسابيع القليلة الماضية تحول لثغرة في دفاع الفريق، ربما لتقدمه في العمر، حيث سيحتفل قريبا بعيد ميلاده الـ32، وربما لتأثر لياقته البدنية بسلسلة الإصابات الأخيرة، التي ساهمت في زيادة وزنه بشكل ملحوظ، لكن أحد الأسباب الرئيسية، مبالغته في القيام بأدواره الهجومية على حساب الواجبات الدفاعية.

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وكما نشاهد في حقبة زيدان الثانية، دائمًا يركز على الجانب الدفاعي ويهتم بصلابة الخط الخلفي أكثر من الشق الإبداعي في الثلث الأخير من الملعب، والدليل على ذلك أن الريال يمتلك الآن أقوى خط دفاع في الدوري الإسباني، باهتزاز شباكه 13 مرة فقط في 21 مباراة، أقوى حتى من دفاع أتلتيكو مدريد الحصين، الذي استقبلت شباكه 14 هدفًا قبل ديربي السبت، وأرقام كهذه، لم يحققها الفريق الملكي منذ سنوات طويلة.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

ولم يشارك مارسيلو مع الريال في الليجا سوى 7 مباريات فقط، منهم مباراتين فقط لم تهتز فيهما الشباك، في المقابل خاض فيرلاند ميندي 12 مباراة في نفس البطولة، وكان ملاحظا في جُل هذه المباريات، أن الدفاع يكون على ما يرام كلما غاب المخضرم البرازيلي، والسبب الإضافة الهائلة التي قدمها منافسه الفرنسي اليافع.

ربما حتى نهاية الموسم قبل الماضي كان مارسيلو بلا منافس في الجهة اليسرى للريال، لكن في آخر موسم ونصف انقلبت أموره رأسًا على عقب، بعد تقدم مودريتش وتوني كروس في السن، مع اكتفاء كاسيميرو بما قدمه من تغطية خلف مواطنه على مدار 3 مواسم، ما عجل بظهور نقاط ضعف النجم البرازيلي، الذي يستعد لكسر حاجز الـ500 مباراة بالقميص الأبيض

بينما ميندي، فما زال في ريعان شبابه -24 عامًا-، وليس بحاجة لتغطية كاسيميرو أو لاعب آخر في الوسط، وذلك ليس فقط للياقته البدنية الهائلة، بل لثباته وحُسن اختياره للوقت المثالي للتقدم إلى الأمام وعمل الزيادة الهجومية، ليس كمارسيلو يلعب الهجوم من أجل الهجوم، بل يعرف متى يتقدم إلى الأمام ومتى يبقى في مناطقه الدفاعية، والأهم من ذلك، أنه عندما يتعرض الفريق لضغط كبير في اللحظات الصعبة، يتحول لصخرة ثالثة جنبا إلى جنب مع سيرخيو راموس ورافاييل فاران.

ومن الأشياء التي جعلت زيدان يميل لميندي أكثر من مارسيلو في الفترة الماضية، بنيانه الجسدي القوي وسرعته التي تصعب مهمة أي جناح أو مهاجم في المرور منه أو فتح شارع باسمه في الرواق الأيسر، كما يفعل المنافسون مع مارسيلو، لذلك، قد يتحول الأخير لمجرد لاعب بديل بالنسبة لزيزو في اللقاءات الحاسمة القادمة لنهاية الموسم، أو يستعيد مستواه المذهل الذي كان عليه في ولاية زيدان الأولى، ليثبت أنه ما زال لاعب ذو أهمية بالنسبة للميرينجي.