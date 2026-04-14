هل انتهت مسيرة رحيم ستيرلينج مع فينورد؟ «لم يعد قادراً على الجري»

بقي مهاجم فينورد رحيم ستيرلينغ على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد الظهيرة في المواجهة المهمة ضد نيك (1-1). ووفقًا لروبن فان بيرسي، لم يكن اللاعب الإنجليزي في كامل لياقته البدنية، لكن الصحافة الهولندية شككت في هذا التفسير بعد يوم واحد.

يدعي ميكوس جوكا، المراقب الخاص بفريق فينورد في صحيفة Algemeen Dagblad، في برنامجVoetbalpraat أن قرار إشراك توبياس فان دن إلشوت بدلاً من ستيرلينج كان متعمدًا. "لقد لعب في ذلك المركز بسبب لياقته البدنية وانضباطه التكتيكي. وقد أدى دوره جيدًا، لكن عندما يتعين عليك صنع الفارق، فهو ليس جناحًا أيسرًا."

يخشى الصحفي في NOS أرنو فيرميولين أن تكون هذه هي نهاية القصة بالنسبة للنجم البالغ من العمر 31 عامًا. "المعجزات لا تحدث. لم يكن لائقًا بدنيًا. لقد تجاوز ذروة أدائه. لا يستطيع مواكبة الوتيرة. تحقيق النتائج يعني أيضًا أنك تقرر أن ستيرلينج ليس ضمن التشكيلة الأساسية."

ويوافقه الرأي المحلل الداخلي كينيث بيريز. "إذا اخترت أسلوب اللعب هذا، فإن ستيرلينج لا ينتمي إلى أفضل 18 لاعبًا. لقد اختاروا الآن بوضوح جناحًا أيسرًا قويًا بدنيًا وموثوقًا تكتيكيًا. لم يعد ستيرلينج قويًا بدنيًا. لم يعد قادرًا على الجري. لا يفوز في المواجهات الفردية. لذا، في الوقت الحالي، لا ينتمي إلى أفضل 18 لاعبًا."

وكان المعلق أرمان أفساروغلو قد قال في وقت سابق يوم الاثنين في بودكاست NOS Voetbal أن فان بيرسي لا يملك سوى "نصف لاعب" في ستيرلينغ. ويتوقع زميله، جيرون إلشوف، أن فينورد لم يعد بإمكانه الاستفادة منه.

"باستثناء تمريرة حاسمة واحدة جميلة، لم يقدم ستيرلينج أي شيء. لم يعد قادراً على الجري. يجب على الجميع أن يقاتلوا ويعملوا ويلعبوا بكرة قدم منضبطة، وهذا ببساطة لا يحدث على مستواه"، وفقاً لإلشوف. "لا أعتقد أن فان بيرسي سيعيده إلى التشكيلة الأساسية قريباً."

يأسف أفساروغلو لهذا الأمر. «المؤلم هو أن تضطر فجأة إلى استبعاد لاعب كبير بهذه الطريقة. إن اتخاذ هذا القرار أمر مبرر تمامًا. هذه هي الأسابيع الأخيرة، ويبدو أن فان بيرسي يرى، حتى مع وجود كل هؤلاء المصابين، أن ستيرلينغ لا فائدة منه».