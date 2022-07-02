النادي الكتالوني يتخلى عن مبالغ مهولة للحفاظ على أصوله!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قرر أن يتراجع عن عملية بيع أصوله الخاصة بالتراخيص والإدارة "BLM" في الصيف الجاري على الأقل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يريد أن يعرض أصوله للخطر ولا يريد أن يتم الاستحواذ على جزء كبير منها عن طريق جهة واحدة.

يأتي ذلك على الرغم من موافقة الأعضاء على بيع نسبة 49.9% من إجمالي تلك الأصول، مقابل حوالي 200 إلى 300 مليون عن كل 10%.

إدارة النادي الكتالوني لا ترى ضرورة من أجل تفعيل تلك الرافعة الاقتصادية في الوقت الحالي، بعد الحصول على 200 مليون يورو مؤخرًا.

وكانت إدارة النادي قد حصلت على ذلك المبلغ من بيع 10% من قيمة حقوق البث التلفزيوني للـ 25 عامًا القادمة، وهذا ما ساعد على غلق العام المالي بأرباح.

ولم تغلق إدارة النادي الكتالوني الباب بشكل كامل أمام عملية بيع جزء من أصول "BLM" لكنها لن تفرط في أكثر من 25% منها بحسب ما ذكرت الصحيفة وإذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك.

جدير بالذكر أن النادي الكتالوني يسعى لحسم عدة صفقات في الأيام المقبلة منها ضم رافينيا من ليدز وروبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بالإضافة إلى ماركوس ألونسو من تشيلسي وجول كوندي من إشبيلية والصفقة الأصعب بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي.