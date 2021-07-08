هل الألعاب في خطر؟ إعلان الطوارئ في طوكيو قبل أيام من الأولمبياد

حالة طوارئ في جميع أرجاء طوكيو قبل أيام من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

أعلنت اليابان، البلد المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية 2020، حالة طوارئ في جميع أرجاء طوكيو طوال مدة الأولمبياد.

وتتزايد الإصابات بفيروس كورونا في طوكيو مع اقتراب حفل الافتتاح في 23 يوليو.

ما هي تفاصيل إعلان حالة الطوارئ؟

أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيديه سوجا، خلال اجتماع حكومي حالة الطوارئ في البلاد، وهي الرابعة، في طوكيو للفترة من 12 يوليو إلى 22 أغسطس، بسبب فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء: "نحتاج إلى تعزيز إجراءاتنا المضادة، وبسبب تأثير متغيرات فيروس كورونا وعدم السماح بانتشار العدوى مرة أخرى إلى بقية البلاد".

وأضاف "نظرًا للوضع سنعلن حالة طوارئ لطوكيو".

وجاء هذا الإعلان بعد أن اجتمعت الحكومة اليابانية والهيئات الأربع المنظمة للألعاب الصيفية، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ولجنة أولمبياد الخاص، توماس باخ، الذي وصل لتوه إلى اليابان.

ماذا يحدث في اليابان؟

لم تشهد اليابان ارتفاعًا شديدًا وسريعًا في الإصابات بـ"كوفيد-19" مثلما حدث في الكثير من البلدان الأخرى، لكنها سجلت ما يتجاوز 810 آلاف إصابة و14900 وفاة بالمرض في أبريل الماضي.

وفي ظل تباطؤ حملة التطعيم لم يتلق سوى ربع السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، ويأتي فرض حالة طوارئ جديدة في طوكيو بعد زيادة الإصابات اليومية الجديدة في المدينة، حيث تم الإبلاغ عن 2180 حالة جديدة في البلاد، وكان نحو 920 مقيمين في طوكيو.

هل الناس في اليابان يريدون الألعاب الأولمبية؟

هناك الكثير من المعارضة لإقامة الألعاب في ظل الظروف الراهنة، وحسب استطلاع رأي أجرته صحيفة أساهي شيمبون في يونيو، فقد أشار إلى أن أكثر من 80٪ من السكان يريدون إلغاء الألعاب أو تأجيلها.

ويذكر أن البطولة تم تأجيلها بالفعل لمدة عام بسبب فيروس كورونا وشهدت خلالها نكسات، بما في ذلك تجاوزات كبيرة في الميزانية.

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