هل اقترب من تدريب مانشستر يونايتد؟ زيدان يتلعم الإنجليزية!

ادّعى نجم كرة القدم الفرنسية السابق، إيمانويل بيتيت، أن زين الدين زيدان يتعلم في الفترة الأخيرة اللغة الإنجليزية، ليُزيد الجدل المُثار حول مستقبل مدرب ريال مدريد السابق.

وارتبط اسم زيزو بتدريب مانشستر يونايتد بعد النتائج المخيبة للآمال في الأسابيع الماضية والتي سيكون ضحيتها في وقت قريب المدرب أولي جونار سولشاير.

لكن غالبية المصادر المقربة من زيدان أشارت إلى أنه رفض فكرة تدريب مانشستر يونايتد ويفضل انتظار تدريب منتخب فرنسا، غير أن بيتيت يُعيد الأمل بصورة أو بأخرى مرة أخرى لجماهير الشياطين الحمر.

وفي حديث صحفي، قال بيتيت "التواصل مهم للغاية، لذلك إذا كنت لا تتحدث اللغة عند وصولك إلى نادٍ مثل مانشستر يونايتد، فهذه ستكون مشكلة كبيرة".

كما أضاف "لقد قيل لي أن زيدان يتعلم اللغة الفرنسية مؤخرًا، أعتقد أنه يعلم أهميتها بالنسبة لمسيرته التدريبية، مع ذلك، أنا لا أصدق قصة ارتباطه بمانشستر يونايتد".

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وأتم نجم آرسنال السابق "بالطبع، زيدان اسم كبير ولكنه لم يلعب من قبل في الدوري الإنجليزي وليس لديه سوى قليل من الارتباط به، لذلك كما قلت، لا أصدق الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن زيدان مرتبط أيضًا بتدريب باريس سان جيرمان حال أن قررت الإدارة الاستغناء عن خدمات ماوريسو بوتشيتينو إن فشل في مهمته بجلب دوري أبطال أوروبا لحديقة الأمراء هذا الموسم.

كما من الجدير بالذكر أيضًا أن إيريك تين هاج وبوتشيتينو وبرندان رودجرز جميعهم على لائحة مانشستر يونايتد لخلافة سولشاير، لكن بداية من الموسم المقبل، عكس زيدان المتاح حاليًا.