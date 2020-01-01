هل استقر الهلال على موقع بناء ملعبه الجديد؟ المفرج يكشف الحقيقة

هل اشترى الهلال أرضًا لبناء ملعبه الجديد؟

كشف فهد المفرج، عضو مجلس إدارة نادي الهلال، حقيقة ما تردد حول شراء نادي الهلال لقطعة أرض، من أجل بناء ملعبًا مخصصًا بالفريق خلال الفترة القادمة.

وتداولت الجماهير أخبارًا خلال الأيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حول شراء إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أرضًا في العاصمة السعودية الرياض، من أجل بناء ملعبًا خاصًا بالزعيم.

المفرج نفى خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، كل ما تردد حول شراء الهلال لقطعة أرض من أجل بناء الملعب الجديد، مشيرًا إلى أن ما تم ذكره ليس صحيحًا، مبديًا استغرابه عن تناول تلك الأخبار.

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عضو إدارة الهلال طالب من الجميع بتحري دقة الأخبار، ونقل الصادق منها، وعدم نشر الأخبار غير الصحيحة، وتحديدًا ما يخص نادي الهلال.

فهد المفرج اختتم حديثه قائلًا: "عندما يتم تجهيز الملف الخاص بملعب نادي الهلال، سيتم الإعلان عنه عبر المركز الإعلامي للنادي بشكل رسمي للجميع".

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