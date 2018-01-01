هل استحق بيكفورد الطرد أمام توتنهام؟

حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد قدم مباراة كارثية أمام توتنهام

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال ديرموت كالاجير الحكم السابق بالدوري الإنجليزي، أن حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد، كان محظوظًا لعدم تلقيه بطاقة حمراء، وذلك في المباراة التي جمعت التوفيز بضيفه توتنهام هوتسبر في الجولة الأخيرة من البريميرليج، والتي انتهت بفوز الفريق الزائر بسداسية مقابل هدفين.

وتدخل الحارس الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد بعنف على لاعب توتنهام هوتسبر ديلي آلي، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم السبيرز بثلاثية مقابل هدف، ولكنه لم يطرد.

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وقال كالاجير في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "لقد اعتقدت أن بيكفورد سيُطرد، لقد تدخل بقوة على ديلي آلي".

وأصبح بيكفورد البالغ من العُمر 24 عامًا عرضة للانتقادات، وذلك بعد أخطائه المتكررة في المباريات الأخيرة، خاصة أمام ليفربول في الثواني الأخيرة من ديربي الميرسيسايد.

يذكر أن بيكفورد كان قد ساهم مع منتخب بلاده إنجلترا، في الحصول على المركز الرابع في مونديال روسيا 2018.