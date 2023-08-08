هل استجاب أنمار الحائلي لطلبه؟ .. مؤشر من عبدالرزاق حمدالله لانفراج أزمته مع الاتحاد

زهيرة عادل
Abderrazak Hamdallah - Karim Benzema - Romarinho - Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
عبد الرزاق حمد اللهالإتحاددوري روشن السعودي

هل تم إرضائه على حساب كريم بنزيما؟

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

يبدو أن أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، قرر إرضاء المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، واحتواء أزمته الأخيرة، التي تسببت في إبعاده عن مواجهة الهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشكلة بدأت قبل ساعات من مواجهة الهلال، في الخامس من أغسطس الجاري، في دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، وكشف عنها البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، عقب المباراة، بعد سؤاله عن سبب غياب المغربي عن الكلاسيكو، مؤكدًا أنه لن يبقى من ليس لديه رغبة في صفوف العميد قط.

ووفقًا لعديد التقارير أن أحد أسباب غضب الساطي هو سحب القميص رقم 9 منه ومنحه الرقم 99، ومنحه للوافد الجديد الفرنسي كريم بنزيما، بجانب جعل الأخير المنفذ الأول لضربات الجزاء بدلًا منه.

لكن أمس الثلاثاء، خاض حمد الله المران بجوارب تحمل الرقم 9 بدلًا من 99، دون توضيح رسمي من النادي عن حقيقة إعادة الرقم له، ليعتبره الكثيرون بشكل مبدئي بداية انفراجة الأزمة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

Abderrazak Hamdallah - Ittihad 2023GOAL AR - Al Ittihad Twitter

واقعيًا، ربما من الصعب سحب الرقم 9 من بنزيما، لكن ننظر قادم الأيام للكشف عن حقيقة ما ظهر به حمد الله في التدريبات.

يذكر أن الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الرائد، في 14 من أغسطس الجاري، في بداية مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2023-2024م.

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

113833 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 64243كريم بنزيما
  • 6110خاليدو كوليبالي
  • 8337روبرتو فيرمينو
  • 4947نجولو كانتي
  • 10975مارسيلو بروزوفيتش
  • 19221صفقة أخرى
113833 الأصوات