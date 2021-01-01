هل ادعى الإصابة للهروب أمام بايرن؟ علي معلول يرد

اللاعب التونسي يرد بقوة على شائعات هروبه من مواجهة بايرن ميونخ

رد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، على كل ما تردد خلال الأيام الماضية، بشأن ادعاء الإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ الألماني، وهروبه من استكمال المباراة.

علي معلول خرج في الدقيقة 20 من زمن مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بايرن ميونخ، متأثرًا بإصابة عضلية قوية، تسببت في عدم قدرته على استكمال المباراة.

معلول قال خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "لست أنا من يهرب من المباريات أو أقوم بادعاء الإصابة، اسمي أكبر من هذه الشائعات".

اللاعب التونسي تابع: "تحقيق برونزية كأس العالم للأندية إنجازًا جديدًا يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، وتحقق بروح وشخصية الأهلي، وإصرار وقتال جميع عناصر الفريق".

الظهير الأيسر للأهلي أردف: "جميع لاعبي الأهلي تعاهدوا على إحراز ميدالية في كأس العالم للأندية، وتحقق هذا الأمر من خلال التتويج بالبرونزية والمركز الثالث".

وعن المرحلة القادمة قال معلول: "علينا أن نركز في أهداف الفريق الجديدة، وهي التتويج ببطولتي السوبر المحلي والإفريقي، وأيضًا الحفاظ على لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا".

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واختتم علي معلول تصريحاته قائلًا: "كنت أتمنى أن أشارك في مباراة بالميراس، ولكن الإصابة منعتني رغم أنني بذلك مجهودًا كبيرًا من أجل الوصول إلى الجاهزية البدنية للحاق بالمباراة، ولكن الإصابة حرمتني من اللعب في الأخير".

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، بعد الفوز على بالميراس بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة تحديد المركز الثالث.