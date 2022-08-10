هل احتكمت لمعلومات مغلوطة في قضية حمد الله؟ .. قانوني يرد على تشكيك البكيري بلجنة الاحتراف

تسريبات التحقيقات في قضية النصر وحمد الله تثير الجدل

رد الخبير القانوني أحمد الأمير على تشكيك الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري، فيما استندت عليه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، من أدلة في قضية نادي النصر ضد نادي الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله.

البكيري يشكك في الأدلة الجنائية:

بالأمس، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، تسريبات للتحقيقات التي أجرتها لجنة الاحتراف في القضية.

التسريبات كشفت الأقوال التي أدلها بها الجانب النصراوي ونظيره الاتحادي، بجانب اعترافات خطيرة من الشخص الذي قدم التسجيلات الصوتية للنادي العاصمي. (طالع التفاصيل)

لكن البكيري بدأ في تفنيد التحقيقات، مشككًا في الكثير منها، حتى أنه أكد أنها أثبتت براءة الاتحاد وتحامل لجنة الاحتراف عليه. (طالع التفاصيل)

"البكيري يشكك في الأدلة الجنائية" وسم تصدر "تويتر" بالأمس، طالب به النصراويون محاكمة الإعلامي الرياضي لطعنه في نزاهة جهات التحقيق.

هل احتكمت لجنة الاحتراف على معلومات مغلوطة من النصر؟

إحدى النقاط التي شكك بها البكيري في التحقيقات هي طلب لجنة الاحتراف من النصر أن يقدم نسخة من الشكوى التي قدمها ضد حمد الله أمام الاتحاد الدولي "فيفا"، مشككًا في إمكانية تقديم النادي العاصمي لمعلومات مغلوطة لتوجيه اللجنة ضد النادي الجداوي.

الإعلامي الرياضي كتب، عبر حسابه على "تويتر": "هل يعقل ان لجنة الاحتراف تطلب من النادي الشاكي النصر تزوديها بصحيفة دعوى حمدالله التي اقامها في الفيفا؟ ولم تطلبها من اللاعب نفسه ؟، ماذا لو. قدم النادي الشاكي معلومات مغلوطة؟".

وأضاف: "تخيلو ناديه الاتحاد لا يعلم عن ذلك الا من خلال حيثيات الحكم!!؟، مين مع مين. ومين ضد مين يالجنتنا؟".

هنا أوضح الخبير القانوني أن موقف لجنة الاحتراف سليم، وأنه ليس تحيذًا للعالمي، إنما فقط لكونه مقدم دعوى مضادة.

وكتب الأمير: "حمدالله اقام دعوى ضد النصر امام غرفة فض المنازعات في الفيفا، النصر اقام دعوى مضادة لـحمدالله امام الغرفة الدولية، ذلك يعني أن دعوى النصر تختلف عن دعوى حمدالله، لذلك اللجنة طلبت دعوى النصر ولم تطلب دعوى حمدالله".

ما هي تفاصيل قضية حمد الله؟

قبل أيام، حسمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها في شكوى النصر ضد الاتحاد ومهاجمه المغربي حمد الله.

العالمي كان حصل على تسجيلات صوتية، يزعم أنها تجمع اللاعب بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، يحرضه بها الأخير على التمرد والرحيل عن النادي العاصمي، خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح.

هذه التسجيلات قدمها العالمي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي بالفعل بدأت التحقيقات وقتها، بعد حصولها على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن هذه القضية من اختصاصها، وأنها لا تتعارض مع القضية المقامة من قبل اللاعب والنصر أمام فيفا.

وأصدرت اللجنة قراراتها، بإيقاف حمد الله والبلوي ومشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، مع توقيع غرامة على الثنائي الأول والنادي، وحرمان الفريق من إبرام تعاقدات لفترة انتقالات واحدة. (طالع التفاصيل)

لكن هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم السعودي، وهذه الخطوة قررت إدارة النصر بالفعل اتخاذها، من أجل تغليظ العقوبات.