هل اجتمع به حقًا؟ .. جلسة غامضة بين هالاند وتشافي

يحاول نادي برشلونة الإسباني بكل قوته إتمام التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.

هالاند يعد الحلم الأكبر بالنسبة إلى جوان لابورتا رئيس برشلونة في الصيف المقبل، من أجل تعزيز الهجوم، وحرمان غريمه ريال مدريد من قوة هجومية ضاربة.

ومن أجل ذلك، وحسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة سافر برفقة جوردي كرويف المستشار الرياضي إلى مدينة ميونخ يوم الثلاثاء الماضي، لعقد اجتماع مع هالاند نفسه.

الصحيفة أشارت إلى أن الثنائي استغلا فترة الراحة من التدريب للسفر إلى ميونخ، حيث يقضي هالاند وقته حاليًا من أجل التعافي من إصابته.

ويتصدر ريال مدريد ومانشستر سيتي حاليًا سباق التعاقد مع هالاند، لكن لا يمكن بطبيعة الحال استبعاد برشلونة الساعي إلى إجراء تغييرات شاملة في صفوفه.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مصادر مقربة من مدرب برشلونة لم تقم بنفي أو تأكيد تلك الرحلة والاجتماع مع هالاند.

وأوضحت المصادر أنه من الأفضل عدم الحديث كثيرًا عن ذلك الأمر، لأن ذلك لن يكون مفيدًا في ظل المنافسة الشرسة على خدمات هالاند.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن ذهاب كرويف الابن مع تشافي لا يتناسب مع توقيت التحركات الأخرى التي قام بها الهولندي، لأن جوردي كان مع ماتيو أليماني خلال الأيام الماضية في محاولة لإغلاق صفقة التعاقد مع أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي الإنجليزي.

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