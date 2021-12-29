هل أثر على صلاح؟ .. كلمات غامضة من نجم ليستر قبل ركلة جزاء ليفربول

سقط ليفربول في خسارة مفاجئة أمام مضيفه ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 20 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول خسر بهدف دون رد، وشهد اللقاء إضاعة المصري محمد صلاح لركلة جزاء في الدقيقة 15، كانت كفيلة بتغيير مجريات المباراة تمامًا لصالح "الريدز".

ويبدو أن هناك ما أثر على قرار صلاح في تسديد ركلة الجزاء خلال مواجهة ليستر سيتي، والتي ظهرت بشكل سيئ للغاية.

صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، كشفت أن جيمس ماديسون، نجم ليستر سيتي، قد اقترب من صلاح قبل تسديد ركلة الجزاء مباشرة، وهمس بشيء ما في أذنه.

ولم تكشف الصحيفة الإنجليزية بطبيعة الحال تفاصيل ما قاله ماديسون إلى صلاح، لكن تساءلت عما إذا كان ذلك السبب في التسديدة المخيبة للآمال من قائد منتخب مصر.

سجل صلاح مع تسديد ركلات الجزاء مميز للغاية بالفعل، حيث سجل 24 ركلة بنجاح من أصل 28 ركلة جزاء في مسيرته مع النادي أو منتخب مصر، من بينها 19 من أصل 21 مع ليفربول.

ولم يتمكن صلاح من العودة ذهنيًا إلى المباراة بعد إضاعة ركلة الجزاء، وظهر بشكل مخيب للغاية في باقي أحداث اللقاء، حيث خسر الكرة بسهولة، ولم يهدد مرمى كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي.

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