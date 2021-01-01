هل ألمح لاقتراب ميسي من باريس سان جيرمان؟ تغريدة لمبابي تثير الجدل

هل ينتقل البرغوث إلى حديقة الأمراء؟

نشر كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، تغريدة أثارت بعض الجدل حول مستقبل ليونيل ميسي في برشلونة وإمكانية انضمامه إلى بي آس جي مستقبلًا.

عقد البرغوث ينتهي مع برشلونة بنهاية هذا الموسم ولا يزال مستقبله مبهمًا إلى حد كبير، وسط بروز باريس كوجهة محتملة للغاية للنجم الأرجنتيني.

ميسي قدّم مباراة كبيرة أمام بي آس جي في ملعب حديقة الأمراء وأحرز هدفًا عالميًا للبرسا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة شارك فيها مبابي أيضًا وأحرز هدفًا من ركلة جزاء.

وقرر مبابي استعادة ذكرياته مع المباراة، فنشر تغريدة بدون تعليق وهو ينظر إلى ليونيل ميسي، ويضع فوقها رمز أيدي مرتفعة.

بعض الصحف والجماهير فسرت هذه التغريدة على أنها إشارة لاحتمالية لم الشمل بين الثنائي، بحيث ينضم ميسي إلى مبابي في باريس العام المقبل.

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ولكن هناك بعض الآراء الأكثر منطقية تحدثت عن أن التغردية أراد بها مبابي التأكيد على مدى احترامه وتقديره لميسي من جهة، والتأكيد على أنه مثله الأعلى من جهة أخرى بالنظرة إليه هكذا.

الجدير بالذكر أن مبابي مرتبط بشدة بالرحيل في الصيف المقبل باتجاه الغريم التقليدي لميسي وبرشلونة، ريال مدريد.