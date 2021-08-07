هل أضاعته الأندية السعودية؟ .. بشكتاش يضم غزال بأرقام هزيلة

النصر كان أبرز المهتمين بضم اللاعب الجزائري

حُسم أخيرًا مستقبل الجناح الجزائري رشيد غزال بعد توصل بشكتاش لاتفاق مع ليستر سيتي حول ضمه نهائيًا مقابل 3.2 مليون يورو، علمًا أنه كان أحد المطلوبين بقوة في الدوريين السعودي والقطري.

صاحب الـ29 عامًا لعب الموسم الماضي مع بشكتاش معارًا له من ليستر سيتي، وقد لفت أنظار الجميع بأدائه المبهر في الدوري التركي، إذ بصم على 25 هدفًا خلال 31 مباراة في الدوري التركي، بإحراز 8 وصناعة 17.

مصادر صحفية عديدة كانت قد تحدثت عن وصول عرض من منطقة الخليج وتحديدًا من السعودية وقطر إلى غزال براتب سنوي قدره 4 ملايين يورو، لكنه رفضه مفضلًا البقاء مع ناديه التركي خاصة بعد تأهله لدوري أبطال أوروبا القادم.

وقد ارتبط اللاعب طويلًا بنادي النصر السعودي، وكان يُتوقع أن يكون صفقته الأجنبية الثالثة بعد ضم أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر، لكن الفريق اتجه لدعم الدفاع بالتعاقد مع راميرو فونيس موري.

جول النسخة التركية أوضح أن غزال سيُوقع على عقد مع بشكتاش يمتد لأربع سنوات براتب سنوي قدره 3 ملايين يورو، أي أن قيمة الصفقة الإجمالية حال أنهى اللاعب مدة عقده كاملة ستصل إلى 15 مليون يورو فقط.

الأندية السعودية أبرمت صفقات مع لاعبين أجانب فاقت تلك الأرقام كثيرًا، أبرزهم ماتيوس بيريرا وتاليسكا وإيجور كورونادو، مما يُثير تساؤلات حول إن كانت أندية الدوري السعودي قد أهدرت فرصة التعاقد مع لاعب قيمة غزال بهذا المبلغ الهزيل.