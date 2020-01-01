هل أصيب باولو ديبالا بفيروس كورونا؟

شائعات بإصابة نجم يوفنتوس باولو ديبالا بفيروس كورونا.. والنادي والمقربون ينفون

أكد الصحفي الإيطالي روميو أجريستي والمقرب من باولو ديبالا أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا.

وكانت صحيفة فنزويلية قد أعلنت أن باولو ديبالا قد انضم إلى قائمة لاعبي الدوري الإيطالي المصابين بفيروس كورونا بعد روجاني وجابياديني.

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وانتشر الخبر كالنار في الهشيم بمجرد إعلانه خاصة مع تزايد الإصابات في إيطاليا، وأيضًا مع انتشار الفيروس بين لاعبي كرة القدم والمدربين.

ولكن نادي يوفنتوس لم يعلن شيئًا بشأن ديبالا مما يؤكد عدم إصابته بالفيروس وأن كل ما قيل عنه مجرد شائعات، حيث أن النادي أعلن إصابة روجاني بالمرض بمجرد تشخصيه.

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وأوضح نادي يوفنتوس منذ ساعات من خلال بيان أنه قام بإخضاع 121 فردًا من المحتمل أن يكونوا قد خالطوا روجاني للحجر الصحي.

ونشر روميو أجريستي عبر تويتر تكذيبًا لشائعات إصابة ديبالا بفيروس كورونا مؤكدًا أن كل هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة وأن النجم الأرجنتيني لم يصبه شيئًا.

— Romeo Agresti (@romeoagresti) March 12, 2020

يذكر أن مانولو جابياديني ودانييلي روجاني قد تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الإيطالي مما أدى إلى تعطيل المسابقة بشكل رسمي.