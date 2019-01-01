هل أسدل الستار على مسلسل ماجواير وناديه الجديد؟

يبدو أن الأمور ستحسم قريبًا جدًا

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

عاد اسم المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير، ليتصدر عناوين الصحف البريطانية في آخر ساعات اليوم الإثنين، بتجديد الأنباء عن ناديه المحتمل بعد رحيله عن ليستر سيتي.

وارتبط مستقبل مدافع هال سيتي السابق بعملاقي مانشستر يونايتد والسيتي على مدار الأسابيع والقليلة الماضية، ما بين تقارير تتكهن حول محاولات الشياطين الحمر لإبرام الصفقة، وأخرى لا تستبعد ذهابه إلى الجزء السماوي من عاصمة إنجلترا الثانية.

ورغم ما تردد عن مبالغة إدارة الثعالب في شروطها المادية، لإطلاق سراح صاحب الـ26 عامًا من "كينج باور"، إلا أن صحيفة "ميرور" نقلت عن "الجارديان"، أن انتقال ماجواير إلى "أولد ترافورد"، لم يَعد سوى مجرد مسألة وقت.

بكل تأكيد ليس هناك أسعد من الهولندي دي يونج بعد حصوله على قميصه المفضل 21 🔝

(📸: @FCBarcelona ) pic.twitter.com/pFWsn7onCW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وبحسب ما ذكره التقرير، فإن ليستر سيتي سيسمح بخروج مدافعه الصلد، بشرط الحصول على مبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن 80 مليون إسترليني، في المقابل وصلت قيمة آخر عرض تقدم به اليونايتد حوالي 75 مليون من نفس العملة، ما يعني أن كلا الطرفين اقتربا من الوصول لمسافة قريبة في المفاوضات.

ولا تعتبر المرة الأولى التي يسعى خلالها مانشستر يونايتد للتوقيع مع ماجواير، ففي مثل هذه الأيام الصيف الماضي، قام النادي بمحاولة جريئة لشراء عقده من ليستر بتوصية من جوزيه مورينيو، إلا أن العرض قوبل بالرفض، لتمسك النادي ببقاء مدافعه، بعد تألقه مع منتخب بلاده في مونديال روسيا.