"هلا مدريد!!" وداعية مفاجئة من أنصار بايرن ميونخ لليفاندوفسكي!

أنصار البافاري لم يسامحوا البولندي على الرحيل

بعد أن أنهى الجولة التحضيرية التي أقامها برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية قبيل انطلاق الموسم المقبل 2022-2023، عاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنضم حديثًا إلى صفوف البلوجرانا إلى مدينة ميونخ الألمانية لجمع بعض متعلقاته تمهيدًا للاستقرار التام في المدينة الكتالونية.

وشوهد ليفاندوفسكي وهو يستقل سيارته داخل شوارع ميونخ، ليبادره مجموعة من مشجعي بايرن ميونخ بتعليقات متباينة.

فبينما كان البعض يعبر له عن حبه، برزت كلمات من بين المشجعين تقول بوضوح لليفاندوفسكي: "هلا مدريد!" في إشارة إلى الغضب البافاري من الطريقة التي رحل بها ليفا.

"هلا مدريد" هي الجملة الأكثر شيوعًا بين مشجعي النادي الملكي وتعد من العبارات الرنانة التي ارتبطت بفريق الكرة ومشجعيه في الريال.

كان ليفاندوفسكي قد أثار الجدل بطريقة رحيله عن بايرن ميونخ بعدما ضغط لفترة طويلة كي يغادر النادي الذي مكث بين صفوفه 8 أعوام بين 2014 و2022.

ويطمح ليفاندوفسكي لافتتاح سجله التهديفي مع برشلونة الذي يلتقي في افتتاحية مبارياته بالدوري الإسباني برايو فاييكانو يوم 13 أغسطس الجاري.

المهاجم البولندي مر بفترة محبطة في الجولة التحضيرية بعد فشله في افتتاح سجله التهديفي ولو وديًا مع البلوجرانا، لكن أنصار برشلونة يودون أن يعوض البولندي ذلك في المباريات الرسمية.