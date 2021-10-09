هلا مدريد؟ مزحة هازارد مع مبابي تثير القلق في باريس !
انتشر مقطع فيديو مثير للجدل، بين إيدين هازارد جناح ريال مدريد وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، خلال مواجهة بلجيكا وفرنسا بدوري الأمم الأوروبية.
هازارد شوهد وهو يمزح مع النجم الفرنسي خلال المباراة التي انتهت بفوز الديوك 3/2، ليربط الأمر ذلك بالتكهنات حول انتقال مبابي إلى ريال.
الحادثة التقطتها كاميرات التلفزيون، لتشتعل الأمور مرة أخرى حول رحيل اللاعب عن باريس، مع اقتراب نهاية عقده مع النادي الصيف القادم.
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البعض اتجه إلى المزح بالقول إن هازارد صرخ في وجه مبابي بعبارة "هلا مدريد" لاستفزاز رد فعل اللاعب الشاب.
ولكن بالعودة إلى قراءة الشفاة، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية صعوبة التعرف على ما قاله هازارد لمبابي في هذه الواقعة.
ومن المتوقع أن يثير هذا التصرف غضب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لو كان حاول النجم البلجيكي الإشارة إلى انتقال مبابي لريال، حيث قد يفهم ذلك كعدم احترام للنادي الفرنسي.انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة
وكانت والدة مبابي قد خرجت مؤخرًا لتؤكد أن محادثات التجديد مع باريس بصورة جيدة، لكنها لم تستبعد حدوث أي شيء في المستقبل.
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يذكر أن صاحب الـ22 سنة شارك في 11 مباراة مع باريس بكل البطولات هذا الموسم، نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.