هكذا قررت جماهير أتلتيكو مدريد أن تمسح جريزمان من تاريخ النادي

جماهير أتلتيكو مدريد تطمس كل معلم يشير لوجود أنطوان جريزمان في أي جزء من تاريخ النادي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

استمرت حالة الغضب المتصاعدة من قبل جماهير فريق أتلتيكو مدريد تجاه لاعبهم الفرنسي أنطوان جريزمان.

يأتي هذا عقب مرور أكثر من ٢٤ ساعة على إعلان نادي برشلونة حصوله على توقيع اللاعب لمدة خمس مواسم تنطلق من الموسم الجديد.

كيف وصل جريزمان إلى برشلونة.. محطات في قصة انتقال اللاعب إلى البلوجرانا 💫 pic.twitter.com/01wVZHsDE1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يوليو ٢٠١٩

وكانت الجماهير قد نشرت صورًا ومقاطع فيديو بالأمس لقميص نادي أتلتيكو مدريد مقصوص منه شعار الروخي بلانكوس وعليه اسم ورقم جريزمان حيث قاموا بحرقه.

وارتفعت وتيرة الغضب اليوم حيث قامت الجماهير بوضع ملصقات لشعار النادي على اللوحة الخاصة بجريزمان خارج ملعب الفريق الجديد واندا ميتروبوليتانو.

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ويحصل كل لاعب في نادي أتلتيكو مدريد على لوحة محفورة خارج الملعب عندما يتجاوز ١٠٠ مباراة بقميص النادي العاصمي، وهي اللوحة التي حصل عليها النجم الفرنسي قبل أشهر بعيدة مع افتتاح الملعب.

جدير بالذكر أن جريزمان انضم لبرشلونة بعدما سدد الأخير قيمة فسخ تعاقده مع أتلتيكو مدريد والبالغة ١٢٠ مليون يورو في مقر رابطة الليجا صباح أمس الجمعة.