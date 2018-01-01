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الدوري المصري الممتاز

هشام محمد يؤكد جاهزيته لمواجهة الداخلية

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هشام محمد
الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أكد هشام محمد لاعب وسط الأهلي، على جاهزيته لخوض مواجهة الداخلية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وشفائه الكامل.

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة، من منافسات الدوري المصري الممتاز، السبت المقبل.

وكان هشام محمد قد تعرض لإصابة في الرأس، خلال كرة مشتركة أثناء مباراة فريقه أمام جيما الأثيوبي، حيث حرص الجهاز الطبي للأهلي للإطمئنان عليه.

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وأوضح هشام محمد أنه جاهز لمواجهة الداخلية، وأن مواجهة الفريق الإثيوبي كان صعبة للغاية بسبب سوء أرضية الملعب ونقض الأكسجين.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على جيما أبا الإثيوبي بهدفين مقابل هدف، بمجموع المباراتين في دور الـ32.

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ويسعى الأهلي في النسخة الحالية تدارك أخطاء البطولة الماضية، بعد أن خسرها في النهائي أمام الترجي التونسي للعام الثاني على التوالي.

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