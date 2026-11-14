احتفال الرأس أمام ريال مدريد وكسب رهان محمد نور .. هشام بوشروان يكشف الأسرار مع الاتحاد!

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كواليس مثيرة للنجم المغربي مع الاتحاد..

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استعاد المغربي هشام بوشروان، نجم الاتحاد السابق، ذكرياته بقميص العميد، كاشفًا عن العديد من الكواليس حول أفضل هدف سجله، وسر احتفال الرأس في "ودية" ريال مدريد، وكذلك خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2009.

وعاش بوشروان حقبة ذهبية مع الاتحاد، خلال موسمي 2008/09 و2009/10، حيث شارك في تتويج العميد بلقب أولى نسخة من الدوري السعودي بنظام الاحتراف، كما بلغ نهائي دوري الأبطال، قبل الخسارة أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بنتيجة (1-2).

"لم نشعر بالضغط أمام الهلال"

وأوضح بوشروان، خلال حديثه عبر الحساب الرسمي بنادي الاتحاد، أن الفريق لم يشعر بالضغط عند خوض المباراة الختامية أمام الهلال، للمنافسة على لقب الدوري في 2009، مبينًا أن العميد كان متصدر الجدول، والتعادل فقط يكفيه للتتويج، وبالتالي كان الضغط أكبر على الهلال في ملعبه، كما أن عادة الاتحاد أنه لم يلعب فقط إلا من أجل الفوز، ما جعله يأخذ المباراة بجدية، ويكون أقل ضغطًا أمام الزعيم، قبل أن يحقق الفوز بجدارة، مشيرًا إلى أنه سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة لنايف هزازي بالرأس.

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وحول هدفه في مرمى الهلال، قال بوشروان إنه غامر في هذه الكرة، بالتسديد بقدمه اليمنى، رغم أن اليسرى هي الأقوى، إلا أنه فشل بها في أكثر من فرصة، ليجرب التسديد بيمناه، حتى وفق في تسجيل هدف بمرمى حارس بحجم محمد الدعيع، الذي كان يقف أمامه مدافع جعله لا يرى الكرة بشكل جيد.

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سر الاحتفال بالهدف أمام ريال مدريد

وتطرق بوشروان للحديث أيضًا عن ذكريات المباراة الودية أمام ريال مدريد في السانتياجو برنابيو، على لقب كأس السلام الدولية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قائلًا "كانت تجربة رائعة، والناس تحدثت عن الاتحاد بأنه قدم مباراة جيدة وكان ندًا للريال، الذي كان يستعين بكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما لأول مرة، وكان العميد يستحق الانتصار أيضًا".

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وعن هدفه في شباك الميرينجي، قال بوشروان إنه زملاءه والمدرب كالديرون، طالبوه بعدم اللعب على الكرات الرأسية، ولكني قررت أن أجرب وسجلت بالرأس الحمد لله، وذكرت اللاعبين بذلك، ليكشف عن السر وراء طريقة احتفاله بالإشارة إلى رأسه.

أفضل مباراة وهدف

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وتحدث بوشروان أيضًا عن أفضل هدف مع الاتحاد، بأنه سجله في شباك الوطني، من ركلة حرة قرب منتصف الملعب، مبينًا أن محمد نور، أخبره بأن المسافة بعيدة ويجب ألا يسدد الكرة، إلا أنه طالبه بتركه يجرب، وبعد أن أحرز الهدف، توجه إليه ورد الأخير بالضحك.

أما عن أفضل مبارياته مع الاتحاد، فقد أشار بوشروان إلى أن مباراته أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا، كانت شاهدة على تألقه، كونها أولى مباراة في الآسيوية، وكان مسؤولو الاتحاد يشككون به، وبدأت تظهر المطالبات بإعارته بعد 5 مباريات، ليردّ في اللقاء بتسجيل هدف الفوز، ويتأكد الجميع بأنه يستحق ارتداء قميص العميد، على حد قوله.

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"لهذا خسرنا النهائي"

وتحدث بوشروان عن أسباب خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2009، رغم أن الاتحاد كان الأقرب، بفوزه على جميع الفرق بنتائج كبيرة خلال مشوار البطولة، مرجحًا بأن المعسكر الطويل الذي خاضه الفريق في اليابان، لمدة أسبوعين تقريبًا، أثر على اللاعبين، الذين لم يكونوا في يومهم أمام بوهانج، ولكنها كرة القدم، ويجب عليهم أن يتقبلوا الهزيمة.