هزيمة مفاجئة لإسبانيا وتعثر لأبطال أوروبا في تصفيات كأس العالم 2022

مفاجآت بعض الشيء..

تعرض منتخب إسبانيا لهزيمة غير متوقعة من نظيره السويدي بهدفين لهدف، وذلك في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 بملعب الأصدقاء.

وعلى الرغم من أن الماتادور كانت له المقدمة بهدف عبر كارلوس سولير في الدقيقة الرابعة، إلا أن أليكسندر إيزاك تمكن سريعًا من التعديل لأصحاب الديار بالدقيقة الخامسة.

الدقيقة 57 شهدت الهدف الثاني للسويد عبر دافي كلايسين، وعلى الرغم من محاولات كتيبة لويس إنريكي المستمرة في الدقائق المتبقية للتعديل، لكنها جميعًا فشلت.

منتخب السويد بات هو متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط يليه إسبانيا برصيد 7 نقاط، ثم كوسوفو بثلاث نقاط ومباراة أقل بعد الفوز على جورجيا بهدف نظيف.

وفي مجموعة أخرى، تعادل بطل أوروبا 2020 إيطاليا مع نظيره البلغاري بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت في فيورنتينا.

هدف الأتزوري الوحيد أتى عبر فيدريكو كييزا في الدقيقة الخامسة عشر، ثم نجحت بلغاريا في التعديل عبر أتاناس إيليف في الدقيقة 39.

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ولحساب نفس المجموعة، سحق منتخب أيرلندا الشمالية نظيره ليتوانيا بأربعة أهداف لهدف.

لا تزال الصدارة من نصيب إيطاليا برصيد عشر نقاط، بينما يأتي المنتخب السويسري ثانيًا برصيد 6 نقاط وأيرلندا الشمالية في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط.

منتخب بلجيكا انتصر بخمسة أهداف لهدفين على نظيره الإستوني، بينما نجحت إنجلترا في تحقيق فوز عريض على المجر برباعية نظيفة.

أخيرًا، استهل هانزي فليك مشواره مع منتخب ألمانيا بتحقيق انتصار مع أداء أقل من التوقعات على ليخشنشتاين بهدفين نظيفين حملا توقيع ليوري ساني وتيمو فيرنر.