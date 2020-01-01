هزيمة ساحقة لدورتموند وفوز كبير لبايرن ميونخ وبريمن ينجو من الهبوط في آخر جولات الدوري الألماني

نتائج كبيرة..

تلقى بوروسيا دورتموند هزيمة كبيرة وساحقة من ضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الألماني.

رباعية هوفنهايم كلها جاءت عبر الكرواتي أندريا كراماريتش في الدقائق 8، 30، 48، 50، ولكن لحسن حظ دورتموند أن جميع الأمور محسومة من ناحية الترتيب ولن تؤثر هذه الهزيمة كثيرًا عليه.

دورتموند سيبقى في المركز الثاني وفي رصيده من النقاط 69 نقطة، بينما خطف هوفنهايم المركز السادس بوصوله للنقطة 52 ما يضمن له التواجد في الدوري الأوروبي من دور المجموعات.

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وصول هوفنهايم للمرتبة السادسة أتى بهدية من بايرن ميونخ، الذي ورغم حسمه للقب الدوري لكنه واصل الانتصارات بالفوز على مضيفه فولفسبورج برباعية نظيفة من توقيع كينجسلي كومان ومايكل كويسانسي وروبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر.

ولحساب نفس الجولة أيضًا نجا فيردر بريمن من الهبوط إلى الدرجة الثانية بأعجوبة بعد الفوز على كولن بستة أهداف مقابل هدف في الوقت الذي هُزِم فيه فورتونا دوسلدورف من يونيون بثلاثية نظيفة.

هكذا سيلتقي بريمن مع هايدنهايم أو غريمه الأزلي وجاره اللدود هامبورج في مباراة ملحق ذهاب وإياب بعد أسبوعين، على أن يُحدد خصمه في الملحق بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية يوم غد الأحد.

بوروسيا مونشنجلادباخ حسم التواجد في دوري أبطال أوروبا بفوزه على هيرتا برلين برلين بهدفين نظيفين بينما خسر باير ليفركوزن فرصة التواجد في أعرق البطولات الأوروبية رغم الفوز على ماينتس بهدف نظيف.

وفي مباريات هذه الجولة أيضًا واصل شالكه نتائجه السلبية وتلقى هزيمة ثقيلة من فرايبورج برباعية نظيفة، وفاز آينتراخت فرانكفورت على بادربورن بثلاثة أهداف لهدفين وحقق لايبزيج فوزًا صعبًا على أوجسبورج بهدفين لهدف ضمن له المرتبة الثالثة.

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