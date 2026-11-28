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في مباراة شهدت عودة المهاجم إدين دجيكو إلى التشكيلة الأساسية، مُني شالكه 04 الصاعد إلى الدوري الألماني بهزيمة كارثية قبل أسبوع من ديربي الرور أمام بوروسيا دورتموند.

انهار فريق المدرب ميرون موسليتش، الذي قدم أداءً ضعيفًا بصورة مقلقة، أمام مضيفه بادربورن بنتيجة 1:8 (0:3) في مواجهة بين فريقين صاعدين، وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرسمية الثامنة على التوالي. في المقابل، احتفل بادربورن بانتصاره الثالث على أرضه وتقدم مؤقتًا إلى وسط الترتيب.

افتتح يانو تير هورست التسجيل لأصحاب الأرض بهدفه الأول هذا الموسم (21)، وسجل ستيفانو مارينو ثلاثية (39 و45+4 و57)، كما أحرز شتيفن تيجيس (55) ودينيز تسايتلر (73) وجابرييل فيدوفيتش (85، من ركلة جزاء) وفيليكس جوتسه (90+6) أهدافًا. وسجل عادل عوشيش هدف شالكه الوحيد (59). وكان فريق جيلسنكيرشن قد فاز بصعوبة في المباراتين أمام بادربورن في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

ودخل بادربورن تاريخ الدوري الألماني بفوزه 8:1، إذ عادل الفريق المنتمي إلى شرق وستفاليا الرقم القياسي الذي سجله فورتونا دوسلدورف لأكبر انتصار في موسم واحد لفريق صاعد إلى الدوري الألماني. وكان دوسلدورف قد فاز عام 1990 على سانت باولي بنتيجة 7:0.

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شالكه يهدر فرصة محققة مبكرًا

أهدر فريق جيلسنكيرشن، الذي أراد خوض المباراة «بقدر كبير من المسؤولية والتماسك» بحسب موسليتش، فرصة محققة في البداية، حين سدد جونيور أدامو بعد خطأ من ماتيس هانسن، لكن الحارس ناهويل نول تصدى لتسديدته (2).

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وبخلاف ذلك، شاهد المتفرجون البالغ عددهم 15,000 في الملعب الذي نفدت تذاكره بداية كان فيها أصحاب الأرض أكثر نشاطًا، لكنهم كانوا أكثر توترًا أيضًا. وجاءت أفضل فرصة عن طريق مارينو بعد هجمة مرتدة، لكن حارس شالكه لوريس كاريوس أبعد الكرة (17). وبعدها بقليل، اضطر فريق جيلسنكيرشن إلى استبدال جونيور دينا إبيمبي، الذي أصيب في فخذه أثناء سباق على الكرة من دون تدخل من منافس (20). وبعد وقت قصير، سجل تير هورست عقب ركلة حرة.

لم يقدم شالكه الكثير عمومًا في ظهور كارثي جديد لحارسه لوريس كاريوس الذي تصدى لثلاث كرات وسكنت شباكه الكرة ثماني مرات، ولم يبرز دجيكو أيضًا، بعدما اقتصر دوره حتى ذلك الحين على دور هامشي في الدوري الألماني. وكان موسليتش قد قال قبل المباراة: «لا يمكنني مراعاة الأسماء»، لكنه أشرك اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا أساسيًا للمرة الثالثة هذا الموسم.

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بعد استقبال الهدف، أصبح الضيوف أكثر يقظة، ومرت تسديدة حسن كوروجاي بجوار المرمى بقليل (33). لكن بادربورن وجد مرارًا طرقًا لاختراق دفاع بطل دوري الدرجة الثانية، الذي عُرف بتماسكه. وفي الدقيقة 34، سدد مارينو فوق المرمى بفارق كبير، لكنه عزز تقدم فريق شرق وستفاليا بعد ذلك بقليل إثر مجهود فردي رائع، ثم سجل مجددًا في الوقت بدل الضائع.

بعد الاستراحة، خرج شالكه من غرفة الملابس بنشاط أكبر قليلًا على الأقل، لكن الضيوف ظلوا عرضة للهجمات المرتدة مرارًا.