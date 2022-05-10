هروب من الخليفي وعشاء بجوار برنابيو .. كواليس زيارة مبابي لمدريد!

عاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى مدينة باريس من جديد، بعد رحلة خاطفة إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمدة 24 ساعة.

وتستمر التكهنات حول مصير مبابي، مع اقتراب نهاية عقده مع باريس، دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وأشعل المهاجم الشاب الجدل بخصوص مستقبله خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في إسبانيا، حيث ربطت الصحف هذه الرحلة بمحاولات ريال مدريد للتعاقد معه.

هل تواجد مبابي في مدريد؟

أكدت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية، أن مبابي تواجد بالفعل في مدريد مع صديقه المغربي أشرف حكيمي، قبل أيام من اتخاذه القرار النهائي بخصوص مستقبله.

وشوهد اللاعب بالقرب من ملعب سانتياجو برنابيو، في أحد أفخم المطاعم بالمدينة، كما قام بالتجول في أكثر من مكان بالمدينة، وسط حالة من الترقب لدى جميع المتابعين.

وبعدها توجه مبابي إلى منزل حكيمي من أجل الراحة، قبل الذهاب إلى أحد الفنادق لقضاء الليلة بمطعم هناك.

الهروب من الخليفي

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن مبابي ذهب في شاحنة صغيرة إلى نادي "أمازونيان جاز" في مدريد من أجل تناول العشاء.

ولكن الوجود الهائل للإعلاميين عند الباب، وحضور ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في أحد الأكشاك جعل اللاعب يغير رأيه.

وفي النهاية قرر حكيمي ومبابي الذهاب مع زميلهما سيرخيو راموس لمطعم آخر وهو "Quinto Element" لقضاء ما تبقى من الليلة هناك وبعدها عادوا جميعًا إلى باريس.

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