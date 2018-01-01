هرب من جوارديولا - من هو سوريانو "صياد" الهلال الجديد؟

الهلال تعاقد مع سوريانو لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الهلال، عن تعاقده مع الإسباني جوناثان سوريانو، مهاجم فريق بكين جوان الصيني، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم ونصف.

جوناثان سوريانو، وقع على عقود انضمامه للهلال، بعد وصوله إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، عقب نجاحه في اجتياز الكشف الطبي.

من هو سوريانو مهاجم الهلال الجديد، والملقب باسم "الصياد"، هذا ما سنعرفه خلال السطور التالية..

البداية

بدأت سوريانو مسيرته في فريق إسبانيول، ونجح في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا موسم 2005-2006، باول موسم له مع الفريق.

وأعير للعديد من الأندية مثل ألميريا وألباسيتي وأوخيدو في إسبانيا، خلال الثلاث سنوات من 2006 إلى 2009.

الهروب من جوارديولا

انتقل جوناثان إلى برشلونة في صيف 2009، ليلعب في الفريق الرديف 47 مباراة، ويسجل 37 هدفًا، ونجح في انتزاع لقب هداف دوري الدرجة الثانية الإسباني.

الإسباني بيب جوارديولا تجاهل سوريانو تمامًا على مر موسمين في الفريق الأول للفريق الكتالوني، ليقرر المهاجم الرحيل عن البلوجرانا.

إعادة اكتشاف

أعاد سوريانو اكتشاف نفسه عندما انتقل لفريق سالزبورج، حيث لعب معه 202 مباراة، سجل خلاله 172، واستطاع صناعة 72 هدفًا، وتوج بـ4 بطولات دوري و4 كأس، وحصل على لقب الهداف 3 مواسم متتالية.

الانتقال إلى الصين

جوناثان تلقى عرضًا مغريًا من فريق بكين جوان الصيني، وانتقل له في يناير 2017 لمدة موسم واحد، حيث لعب في 36 مباراة، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 6 أهداف.

مسيرته مع المنتخبات

الصياد لعب مع المنتخب الإسباني تحت 17 عامًا و21 عامًا، ولم ينضم إلى صفوف المنتخب الأول خلال تاريخه.

حصل على لقب هداف بطولة أوروبا تحت 17 عامًا عام 2002، وقاد اللاورخا إلى تحقيق المركز الرابع في تلك البطولة.