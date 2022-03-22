هرب من الكلاسيكو؟ بيل يتعافى سريعًا وجاهز للعب مع ويلز

سافر جاريث بيل جناح ريال مدريد إلى ويلز للاستعداد مع منتخب بلاده للمباراة الفاصلة في تصفيات كأس العام قطر 2022.

وكان اللاعب الدولي قد استبعد من قائمة الفريق الملكي لمواجهة برشلونة في لقاء الكلاسيكو لشعوره بآلام في الظهر.

وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع بيل السفر إلى ويلز لكي يساند منتخب بلاده في مواجهة منتخب النمسا الخميس المقبل.

كما هو الحال دائمًا، هناك نسختين من جاريث بيل، لاعب ريال مدريد صاحب التغيرات العديدة في مستواه وانضباطه.

ولاعب منتخب ويلز الذي دومًا ما يكون مستعد لمساعدة فريق بلاده في مبارياته، بتقديم العروض المميزة.

حيث كان بيل قد خرج من قائمة ريال مدريد أمام برشلونة الأحد الماضي بسبب شعوره بآلام في الظهر قبل المباراة بساعات.

والآن يستطيع الجناح المخضرم السفر إلى أراضي بلاده، كما تشير بعض التقارير من الصحافة الويلزية بأن اللاعب سيكون مستعدًا لخوض المواجهة.

وهو الأمر الذي يفتح باب للتساؤلات حول مدى مصداقية بيل، وإذا ما كانت إصابته حقيقية أم لا.

جدير بالذكر أن منتخب ويلز يستعد لخوض مباراة مهمة أمام النمسا في تصفيات كأس العالم قطر 2022 يوم الخميس المقبل.

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