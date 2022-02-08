“هذه هي كرة القدم الجديدة” .. كشف حديث أنشيلوتي وحكم غرناطة

كشفت تقارير إعلامية عن الحديث الذي دار بين كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد وماتيو لاهوز حكم المباراة التي جمعتهم مع غرناطة.

وتلقى فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد بطاقة صفراء خلال المباراة التي جمعت الفريق أمام غرناطة، وانتهت بفوز الملكي 1-0.

القرار لم يعجب أنشيلوتي والذي بدا عليه الغضب واستدعى دخوله في نقاش مع ماتيو لاهوز بعد نهاية المباراة.

ماذا دار بين أنشيلوتي وماتيو لاهوز؟

التقطت الكاميرات حديث يجمع أنشيلوتي ولاهوز وحسبما كشفت صحيفة "El Golazo de Gol" فإن المدرب الإيطالي طالب ماتيو بتوضيحات بشأن البطاقة التي تلقاها فالفيردي.

وشوهد الحكم وهو يبرر قراره: "أنا أفضل ذلك، وذلك أفضل... صدقني، إنها كرة القدم الجديدة".

ماذا فعل فالفيردي؟

خلال كرة ملتحمة شارك فيها فالفيردي لاعب ريال مدريد ضد ماكسيميليانو لاعب غرناطة، سقط الأخير على الأرض، ولم يساور ماتيو شكوك وقاطع المباراة، وعندما رأى بوضوح إصابة لاعب غرناطة، لم يتردد وأظهر البطاقة الصفراء للاعب ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد فاز بتلك المباراة وحصد الثلاث نقاط، ليحافظ على صدارته في الدوري برصيد 53 نقطة مبتعدًا عن أقرب منافسيه إشبيلية بـ6 نقاط.

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