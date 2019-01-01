"هذه هي الطريقة الوحيدة ليستمر بينيتيز في نيوكاسل"

مايك مارتن لاعب نيوكاسل السابق يؤكد أن بقاء بينيتيز مع الفريق لا يزال ممكنًا فقط في حالة بيع النادي لملاك جدد في وقت قريب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مايك مارتن لاعب فريق نيوكاسل السابق على ضرورة بقاء المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مارتن وأكد خلالها أن بينيتيز قدم الكثير للغاية من أجل الفريق في الفترة الماضية وكان يستحق المزيد من التقدير.

وقال مارتن: "ما حدث يعد بمثابة الكارثة، لم أتخيل أن يرحل بينيتيز عن نيوكاسل، لقد بدا كأنه سعيدًا مع الفريق وتخيلت أنه سيستمر لفترة طويلة".

وأضاف: "بعيدًا عن المشاكل التي كان عليه التعامل معها لقد كان يجب الجماهير والنادي وقام بعمل جيد للغاية خلال الفترة الماضية"

وأكمل: "بينيتيز كان في حاجة للمزيد من الاستثمارات في الصفقات، وقليل من الزيادة على راتبه الحالي مع الفريق، وأعتقد أنه كان يستحق ذلك، لكن لسوء الحظ وصلنا لما نحن عليه اليوم".

وأكمل: "أعتقد أن مستقبل بينيتيز معنا قد يكون به جديد لو تم بيع النادي لملاك جدد قبل انطلاق الموسم، وقتها من الممكن أن يعيدونه لو لم يكن قد تولى تدريب فريقًا آخر".

جدير بالذكر أن نادي نيوكاسل يونايتد كان قد أعلن قبل أيام عن رحيل بينيتيز عن صفوفه بسبب عدم التوصل لاتفاق جديد لعقده مع النادي، مع انتهاء التعاقد الجاري بنهاية هذا الشهر.