"هذه نهاية حمدالله مع النصر .. يجب البحث عن بديله"

تفاصيل ساخنة في استبعاد حمد الله عن مواجهة النصر وأبها

يبدو وأن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لن يستمر طويلًا مع فريقه نادي النصر، في الأخبار المنتشرة عن عدم رضاه بالجلوس على مقاعد البدلاء.

النصر استبعد حمد الله من قائمته التي ستلعب مباراة أبها، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لماذا استبعد النصر حمد الله من مباراة أبها؟

أكدت تقارير صحفية على أن الجهاز الفني المؤقت لنادي النصر، قرر استبعاد عبد الرزاق حمد الله، من مباراة أبها القادمة، بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، عن اعتراض حمد الله لتواجده على مقاعد البدلاء، وهو السر وراء استبعاده من مباراة أبها القادمة.

وأعلن نادي النصر عبر مركزه الإعلامي، عن أن حمد الله يعاني من إصابة، وهي التي جعلته يغيب عن مباراة أبها، حيث أجرى أشعة دفعت الجهاز الطبي لاتخاذ قرار باستبعاده.

نهاية حمد الله مع نادي النصر:

ويرى الناقد الرياضي غرم العمري، أن غياب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، عن مباراة فريقه النصر أمام أبها، هي نهاية مشواره مع العالمي، وأنه سيكون أول الراحلين عن فريقه.

وخلال تصريحات برنامج "أكشن مع وليد" قال العمري: "هذه نهاية مشوار حمد الله مع النصر، لأن هناك ادعاء للإصابة، خاصة أن اللاعب سيدخل الفترة الحرة بعد 3 شهور".

وتابع: "في اعتقادي أن أول الراحلين عن نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، هو عبد الرزاق حمد الله، بغض النظر مصاب أو لا".

غرم العمري واصل: "كل من يحب الكرة، حتى كل من كان ضد حمد الله، يتفق على أنه من أفضل المهاجمين ولاعب ظاهرة داخل الملعب".

لماذا ادعى عبد الرزاق حمد الله الإصابة؟

غرم العمري استطرد قائلًا: "ادعاء الإصابة جاء لأنه علم بأنه سيكون خارج التشكيل، وأعتقد أنها ستكون النهاية لمشوار حمد الله مع نادي النصر، وسيرحل خلال الشتوية القادمة".

واختتم حديثه قائلًا: "على نادي النصر ومسؤوليه البحث عن لاعب بديل لحمد الله من الآن، وهم قادرين على إحضار أفضل منه بمراحل لأنه واضح بأن حمد الله لن يقدم شيئًا للنادي، وأتمنى أن يكون مصاب فعلًا ولكن ما رأيته الفترة الماضية يؤكد كلامي".

ومن جهته علق الإعلامي وليد الفراج على تصريحات العمري قائلًا: "لا يستحق جمهور النصر وإدارته ما يحدث من حمد الله، لأنهم وقفوا معه وعملوا معه ما لم يحدث في التاريخ مع أي لاعب".

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