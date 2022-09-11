هذه المرة خارج الملعب .. رونالدو يشعل غضب الجمهور بصورة

البرتغالي يعود لإثارة الجدل لكن هذه المرة خارج الملعب

تعرض لاعب مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو لانتقادات شديدة بعد أن نشر مهاجم الشياطين الحمر صورة له مع عالم النفس الكندي جوردان بيترسون على إنستجرام.

حيث قد نشر الدون صورة جديدة له مع جوردان وعلق عليها: "من الجيد رؤيتك يا صديقي" وهو الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أن بيترسون من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب آرائه السياسية والمتطرفة بحسب وجهة نظر البعض.

وتواجده مع رونالدو، وكتابة صاروخ ماديرا "يا صديقي" على الصورة، جعل الأشخاص أصحاب الأفكار المختلفة مع جوردان يعلقون بغضب على منشور الدون.

فيما علق جوردان نفسه على صورة رونالدو قائلًا: "نادرًا ما التقيت بشخص يستحق بوضوح ما كسبه. سررت بلقائك".

وجاءت تعليقات الغاضبين من جوردان لتهاجم رونالدو هذه المرة، حيث اعتبر البعض أن الدون "يلوث إرثه" ومنهم من أعلن توقفه عن حب كريستيانو بعد الآن.

فيما علق أحد الأشخاص بغضب قوي تجاه صاروخ ماديرا، حيث قال إن هذه الصورة سوف تعطي جوردان الاهتمام الذي يريده، وشعبية أكبر تجعله ينشر أفكاره.

جدير بالذكر أن رونالدو يستعد مع نادي مانشستر يونايتد لمواجهة فريق شريف تيراسبول في بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس القادم.