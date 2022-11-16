التصرف المناسب .. هذا ما فعله روني ردًا على رونالدو

تصرف يليق بالهداف التاريخي لمانشستر يونايتد

رفض واين روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، التعليق العلني على تصريحات كريستيانو رونالدو الأخيرة، ومهاجمته له.

رونالدو خرج في تصريحات مع بيرس مورجان أكد فيها أنّ روني يشعر بالغيرة منه وأنه أكثر وسامة من النجم الإنجليزي.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس أن روني يشعر بالحيرة من زميله السابق، وتصريحاته ضده، ولكنه لا يشعر بأي عداوة تجاه رونالدو.

وأكدت أنّ مدرب دي سي يونايتد مرتبك من الانتقادات التي وجهها إليه كريستيانو رونالدو بعد تلك المقابلة الأخيرة.

وقرر روني عدم الإدلاء بأي تصريح علني بشأن هذه المسألة، لكنه أكد دائمًا أن رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين في العالم جنبًا إلى جنب مع ليونيل ميسي.

وقال روني سابقًا:" يجب أن يتقبل رونالدو أنه في المراحل الأخيرة من مسيرته، والتواجد في نادٍ بحجم مانشستر يونايتد يعني احترام الموقف وعدم توقع اللعب في كل دقيقة من كل مباراة".

وصرح روني مؤخرًا أن تصرفات رونالدو كانت "غير مقبولة" في بعض الأحيان، وأنه غير مرحب به بالنادي.

وانتقاداته الأخيرة ليست المرة الأولى التي يشكك فيها في عودة رونالدو إلى اليونايتد.

وحث روني إدارة مانشستر يونايتد على بيع النجم البرتغالي في الصيف بعد أن أبلغ النادي أنه يريد الرحيل، لكن رونالدو فشل في إيجاد نادٍ بديل.

ويرتبط روني ورونالدو بتاريخ طويل، يعود إلى عام 2004 عندما وصل روني إلى أولد ترافورد بعد عام من انتقال صاروخ ماديرا، وساهم النجمان في حصول مانشستر يونايتد على بطولات عديدة.