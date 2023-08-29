رد على تجاهله وتهميشه؟ .. جوتا يحتفل بطريقة خاصة بأولى أهدافه مع الاتحاد

البرتغالي غير وجهة نظر جمهور الاتحاد به بمشاركته في 48 دقيقة كاملة، كأطول فترة مشاركة له في دوري روشن

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احتفل البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"؛ محترف الاتحاد السعودي، بافتتاح أهدافه بقميص العميد، بطريقة خاصة، موجهًا رسالة باللغة العربية لجماهير النادي.

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البرتغالي قاد العميد للفوز أمس الإثنين، أمام الوحدة بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وشارك جوتا في اللقاء في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، بدلًا من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي تعرض للإصابة، ليقدم البديل أداءً رائعًا، ويحول التعادل السلبي لفوز بثلاثية.

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واحتفالًا بالهدف، كتب جوتا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هذا الكلام ولا بلاش"، وتفاعل معه الجمهور بدرجة كبيرة في التعليقات، كونه كتب بالعامية السعودية، فيما فسرها البعض أنها رسالة للبرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، لمنحه فرصة أكبر للمشاركة.

يشار إلى أن هذه المباراة قدمت جوتا بصورة أفضل عما ظهر عليه خلال المباريات السابقة سواء في دوري روشن أو من قبل كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، ليبدأ الجمهور يطالب بالدفع به لدقائق أكثر بعدما كان يطالب برحيله.

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