"هذا ما يصنع الفارق".. ماذا قال أفضل لاعب في بطولة نيوم للكرة الشاطئية؟

بطولة كبيرة قدمها

كشف ألفيس تانجير، نجم منتخب البرازيل لكرة القدم الشاطئية، الأسباب التي قادت فريقه للتتويج بلقب بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، التي أقيمت في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وتألق تانجير ليقود منتخب البرازيل لتحقيق لقب بطولة نيوم، بالفوز الإمارات في المباراة النهائية بنتيجة 6-1 مساء اليوم السبت. وحصد تانجير جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وأوضح تانجير، في تصريحات للنسخة العربية من موقع "جول"، عقب المباراة، "في كل عام، تشكل البرازيل فريقًا قويًا للغاية، لكن ما يصنع الفارق هو الوحدة، والطريقة التي نلعب بها معًا، والروح الجماعية وما نفعله خارج الملعب ثم التدريبات داخل الملعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "هذا ما يصنع الفارق بالكامل، ونأمل أن يظل لسنوات عديدة أخرى مع المنتخب البرازيلي عبر الاحتفال بهذه الألقاب".

وواصل تانجير تصريحاته بالقول "الفرح دائمًا سر نجاح البرازيل. ما نتحدث عنه خارج الملعب هو كذلك. فرحتنا خارج الملعب، نحاول نقلها داخل الملعب، نستمر في الاتحاد حتى نحقق الانتصارات".

وعن تقييمه لمستوى المنافسة في البطولة، قال "إنها بطولة صعبة للغاية. في رأيي، إنها ثاني أصعب بطولة بعد كأس العالم، لذا، بالنسبة لي، هذا اللقب مهم للغاية. من المهم أيضًا الفوز بلقب فردي. إنه أول لقب فردي لي وآمل أن أتمكن من تحقيق المزيد".

واختتم "أنا سعيد للغاية. أريد فقط الاحتفال ثم العودة إلى المنزل والاحتفال مع أطفالي وتقديم الكأس والميدالية لهم، إنه لأمر رائع أن أكون هنا وأن أكون بطل هذه البطولة".