“هذا ما يحدد مصير بنزيما ضد باريس وبيل بات رائعًا"

أعرب مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد، إيميليو بوتراجينيو، عن سعادته بأداء جاريث بيل في مباراة فياريال، وكشف موقف كريم بنزيما من مباراة باريس سان جيرمان المقبلة.

ريال مدريد تعادل في ملعب لا سيراميكا مع فياريال دون أهداف، في آخر الاختبارات قبل التوجه إلى ملعب حديقة الأمراء لمواجهة بي آس جي في دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال موقف كريم بنزيما من قمة باريس مجهولًا بفعل الإصابة التي تعرض لها في مباراة إلتشي قبل أسبوعين، وطمأن بوتراجينيو الجماهير على النجم الفرنسي.

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بوتراجينيو قال للإعلام "بنزيما لاعب أساسي لنا، سنرى تطوره في الأيام المقبلة وعلى إثره سيشارك أو لا، أتمنى رؤيته يوم الثلاثاء أمام باريس".

أما عن جاريث بيل، فقال "نحن سعداء للغاية بشأنه بعد مرور وقت طويل، قدّم اليوم أداءً مثاليًا، كانت أخبارًا جيدة لنا الشكل الذي ظهر به".

وبشكل عام عن المنافسة في الدوري الإسباني، قال "لعب الفريق مباراة رائعة، هناك طريق طويل لنقطعه، الشيء المهم أننا كنا أقوياء".

تعادل ريال مدريد قلّص الفارق بينه وبين الوصيف إشبيلية ليصبح أربع نقاط، فيما خرج الملكي من كأس ملك إسبانيا بربع النهائي على يد أتلتيك بيلباو.