"هذا ما نريده في بلادنا" .. انبهار برازيلي بما حدث في مباراة الأهلي والحزم

تامر أبو سيدو
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الأهلي والحزم قصا شريط الموسم الجديد من دوري روشن

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انطلق موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي مساء أمس بمواجهة الأهلي والحزم في جدة، وتحظى البطولة هذا العام باهتمام كبير من وسائل الإعلام الخارجية وتُنقل عبر عدة قنوات أجنبية نظرًا لانتقال عديد النجوم الأجانب الكبار للأندية السعودية.

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المغردون عبر تويتر تداولوا مقطع فيديو يُظهر انبهار أحد المعلقين البرازيليين بجودة الكاميرات المستخدمة في مباراة الأهلي والحزم، والخاصة بكشف التسلل ومساعدة الحكم على اتخاذ قراره.

المعلق قال تعليقًا على اللقطة "انظروا إلى الكاميرا، هذا هو التطور الذي نريده في بلادنا البرازيل، شكرًا للسعودية".

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الأهلي هزم الحزم في افتتاح دوري روشن 3-1 وقد سجل الأهداف الثلاثة نجمه الجديد روبيرتو فيرمينو، وشهد اللقاء تمريرة حاسمة من الجزائري رياض محرز.

العملاق الجداوي كان قد ضم اللاعبين بجانب إدوارد ميندي وآلان سان ماكسيمين وفرانك كيسييه وروجير إيبانيز.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 69600كريم بنزيما
  • 6857خاليدو كوليبالي
  • 9516روبرتو فيرمينو
  • 5416نجولو كانتي
  • 12463مارسيلو بروزوفيتش
  • 22246صفقة أخرى
126098 الأصوات