"هذا بمثابة أبي في الهلال وهذه نصيحتي لنيمار للنجاح" .. رسائل جانج هيون سو قبل الرحيل

المدافع الكوري الجنوبي يرحل بعدما حصد ثماني بطولات مع الهلال، فماذا قال قبل رحيله؟

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مرت أربع سنوات من النجاح بين المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو ونادي الهلال السعودي، وحان موعد الرحيل، ليخرج موجهًا عدة رسائل.

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الكوري الجنوبي ابتعد عن الملاعب في الأشهر الأخيرة في ظل معاناته من ورم حميد في الغدد اللمفاوية، قبل أن يكتمل شفاؤه نهائيًا منه مؤخرًا، لكن قرر الزعيم الاستغناء عنه بعد التعاقد مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

وبشأن فترته مع الأزرق، قال جانج خلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب": "أنا بخير الآن، انتهيت علاجي، تخلصت بنسبة 100% من آثار المرض، الهلال منحني كل ما يتمنى أي لاعب الحصول عليه من رعاية واهتمام وتقدير، هنا توجد طاقة إيجابية وأجواء رائعة، لذلك من يرحل يرغب في العودة من جديد.

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"لا يمكن أن أنسى لقب دوري الأبطال 2019م، كان الأول في مسيرتي مع مدرب مميز ولاعبين جيدين، هذه اللحظة لا يمكن أن أنساها، خاصةً وأن وقت طويل مر على الهلال دون تحقيق هذا اللقب، لا يمكن أن أنسى نهائي أوراوا ولا كذلك نهائي الكأس أمام النصر 2020م وقتما سجل أول أهدافي مع الهلال وحققنا اللقب خلال جائحة كورونا".

وأضاف حول التطورات التي تشهدها الكرة السعودية مؤخرًا: "كرة القدم السعودية تغيرت وهي في تطور مستمر، الهلال يرغب في التتويج بكافة البطولات التي يشارك بها وهو أمر لم أره في أندية كوريا الجنوبية، التطور في المملكة يشمل نوعية اللاعبين وطرق الإدارة والتدريب وتحضير اللاعبين قبل كل مباراة، وهو ما يجعل كل مباراة صعبة، لذلك اللعب هنا ليس سهلًا".

وبسؤاله عن فهد بن نافل؛ رئيس النادي، وأقرب الشخصيات لقلبه، أوضح: "هو بمثابة الأب بالنسبة لي، أعرفه منذ قدومي، هو لا يتحدث كثيرًا للاعبين، لكنه يدعمنا ويقدم لنا كل سبل الدعم، هو أب لنا جميعًا ويعطي من القلب، يحفزنا في وقت الخسارة ويعيد لنا الثقة، أما صديقي المقرب في الفريق فهو علي البليهي، بل هو صديق عمري".

واتجه الكوري الجنوبي للحديث عن الصفقات الجديدة تحديدًا النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا: "لم ألعب بجانب نيمار، لكنه من لاعبي الصف الأول عالميًا، والهلال يستحق أن يكون وجهة للاعبين الكبار في العالم، أتوقع لنيمار النجاح هنا وأتمنى أن يحصد الكؤوس والألقاب.

"أريد أن أقول لكافة اللاعبين الجدد شيء واحد، عليهم تقديم كل خبراتهم في الملاعب الأوروبية هنا ومباراة تلو الأخرى سيصلون لهدفهم".

أما عن رأيه في مستوى مدافعي الأزرق، فعلق: "الجميع في الدفاع يبلي بلاءً حسنًا، هناك على البليهي، ياسر الشهراني، سعود عبد الحميد، محمد البريك، محمد جحفلي، ناصر الدوسري ومتعب الحربي، الجميع جيد وتعلمت منه الكثير، وفي المقابل منحتهم بعض النصائح المهمة، هؤلاء من الأبطال سواء كنت معهم أم لا".

جانج اختتم تصريحاته برسالة مؤثرة: "سأشتاق لكل شيء هنا، سأشتاق لزملائي وحتى طاهي الفريق، سأشتاق للجماهير التي هتفت باسمي يومًا ما، هنا قضيت أيامًا لا تنسى، لا أحب الوداع، سأقول إلى اللقاء".

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا خاض 146 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، حصد خلالها الدوري المحلي ثلاث مرات، ولقبي دوري أبطال آسيا، ومثلهم من كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقب وحيد من كأس السوبر السعودي.

SHAHID