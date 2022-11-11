"هذا أسوأ سيناريو قد يحدث في مجموعة السعودية"

هل يتمكن الأخضر من العبور في المونديال؟

كشف الإعلامي الرياضي أحمد العقيل، عن أسوأ سيناريو قد يحدث في مجموعة المنتخب السعودي بكأس العالم قطر 2022.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، حيث يفتتح الأخضر مبارياته بمواجهة التانجو يوم 22 نوفمبر الجاري.

العقيل قال خلال تصريحات لبرنامج "كورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: "أسوأ سيناريو أن المكسيك وبولندا يتعادلون في المباراة الأولى، لأن التعادل سيجعلهم يلعبون أمام السعودية بطريقة انتحارية، من أجل تسجيل أكبر عدد من الأهداف، للمنافسة على المركز الثاني بعد الأرجنتين في المجموعة".

أحمد العقيل: تعادل بولندا والمكسيك هو أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث في مجموعة الأخضر#كورة_روتانا pic.twitter.com/7yhDKhyXuz — برنامج كورة (@korarotana) November 10, 2022

وتابع: "آخر مباراة لنا ستكون أمام بولندا، والسيناريو المحبب هو فوز المكسيك على بولندا، ثم فوز الأرجنتين عليها أيضًا، وفي آخر مباراة تكون خارج الحسابات تمامًا".

واختتم العقيل تصريحاته قائلًا: "نحن تصنيف رابع، ويجب أن نكون عقلانيين، وكلهم أقوى مننا وفي أول أفضل 20 منتخبًا على مستوى العالم".