زف حسن الصبحان المعروف بلقب ملك التوقعات بشرى لجماهير الأهلي السعودي، بتأكيده على حسم النادي لصفقة المدافع المغربي رومان سايس والذي سينتهي عقده مع ناديه وولفرهامبتون الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

النجم المغربي مرتبط بناديه الإنجليزي الذي انضم له عام 2016 بعقد ينتهي بنهاية يونيو القادم، وقد حاولت الأندية السعودية خاصة الهلال والنصر والأهلي الحصول على خدماته خلال فترتي الانتقال الأخيرتين لكن لم تكلل محاولاتهم بالنجاح لتمسك ناديه به حتى نهاية عقده.

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الأيام الأخيرة حملت أخبارًا حول نية الأهلي الجادة في ضم سايس الموسم القادم، وقد أفادت عدة تقارير إلى أن المفاوضات بين الطرفين قطعت شوطًا جيدًا، مشيرة إلى أن الأهلي قدم العرض الأعلى للاعب بين عدة عروض وصلته للحصول على خدماته مجانًا عقب نهاية عقده.

صحيفة المدينة السعودية أشارت مؤخرًا إلى أن سايس طلب من الأهلي الحصول على مقدم تعاقد عند توقيع العقد بجانب راتب سنوي يصل إلى 3.2 مليون دولار أمريكي، ولم تكشف عن موعد الفريق الجداوي من تلك الطلبات.

صاحب الـ32 عامًا تحدث الأسبوع الماضي لقناة سكاي سبورتس حول مستقبله مع الذئاب، ملمحمًا لعدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد ومشيرًا إلى أن رحيله عن الفريق هو الأقرب من استمراره.

إذ قال "الأقرب حاليًا هو رحيلي عن الفريق، أعتقد إن لم يتم تجديد العقد وإنهاء كافة التفاصيل قبل نهاية الموسم فالأمر سيكون مجرد وقت حتى أرحل، وذلك لأنني أريد الأمور أن تكون واضحة في الموسم القادم حيث سيُقام كأس العالم".

الصبحان وعبر حسابه على سناب شات أوضح أن مصادره الخاصة أكدت له توقيع الأهلي مع سايس لارتداء قميصه الموسم القادم في صفقة انتقال حر.

الأهلي يُعاني بشدة هذا الموسم في الدوري السعودي، إذ يتواجد الفريق حاليًا في المركز العاشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.