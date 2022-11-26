"هذا اللاعب هو ورقة رينارد الرابحة ضد بولندا"

لاعب لم يبدأ مواجهة السعودية أمام الأرجنتين

توقع الناقد الرياضي نبيل العبودي أن يكون عبد الرحمن العبود نجم الاتحاد ورقة هيرفي رينارد الرابحة خلال مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره البولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

الأخضر كان قد هزم الأرجنتين في الجولة الأولى فيما تعادلت بولندا مع المكسيك، ولذا الفوز هو مطلب الفريقين خاصة الأوروبي الذي عدم انتصاره سيضعه أمام حتمية الفوز على راقصي التانجو في الجولة الأخيرة.

العبودي أوضح أن ذلك سيزيد من قوة وصعوبة المباراة، وأضاف لبرنامج الحصاد الرياضي "أحد الأسباب التي تجعل المباراة صعبة هي أن بولندا ستواجه الأرجنتين في الجولة الأخيرة، لذا سيكون لزامًا عليهم الفوز على السعودية لتحسين حظوظهم في التأهل".

🗣 نبيل العبودي :

أتوقع "العبود" هو الورقة الرابحة التي سيستخدمها مدرب المنتخب أمام "بولندا" ..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

@Nabeel_A_A pic.twitter.com/BM8BNPYuJy — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 25, 2022

تابع "بولندا أقل من الأرجنتين بالطبع لكن إصرارهم على الفوز سيكون أكبر، أعتقد أن المدرب سيُحاول تهدئة اللعب أكثر مما فعلت الأرجنتين، أتوقع أن يكون العبود هو ورقة المدرب الرابحة بسبب قوته في الانطلاقات، لو تقدمنا في الشوط الأول خاصة سيكون لاعب الاتحاد ورقة مهمة في الشوط الثاني".

الأخضر سيفتقد خلال المباراة للاعب وسطه وقائده سلمان الفرج وظهيره الأيسر ياسر الشهراني لتعرضهما للإصابة خلال مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في الجولة الأولى.