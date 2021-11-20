"هذا اللاعب ليس أراجوز .. لذلك رحل عن النصر!"

هاجم الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، عدد من لاعبي نادي النصر، بعد مستوى الفريق الأصفر غير المقنع، والتعادل أمام الرائد ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

النصر تعادل إيجابيًا مع الرائد بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونشر الشهري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن الحارس الأسترالي براد جونز قدم موسمين للتاريخ مع النصر، ولكنه رحل لأنه لم يكن مثل باقي اللاعبين الذين يظهرون دائمًا على تطبيق "سناب شات".

وجاء نص التغريدة كالآتي: "قدم موسمين تاريخية، وكان هجوم من بعضهم ذنبه الوحيد أنه لم يكن أراجوز سنابات".

الإعلامي الرياضي طالب بضرورة فسخ عقد إنسلمو والتعاقد مع حارس مرمى، حيث قال: "في الشتوية إلغاء عقد أنسيلمو وجلب حارس يليق بهذا الفريق حتى لا تتحول الحراسة النصراوية إلى كرسي حلاق".

قدم موسمين تاريخية و كان يجد هجوم من بعضهم

ذنبه الوحيد انه لم يكن أراجوز سنابات .

في الشتوية إلغاء عقد انسيلمو و جلب حارس يليق بهذا الفريق حتى لا تتحول الحراسة النصراوية إلى كرسي حلاق pic.twitter.com/Onlrvq1IQd — مبارك الشهري (@Mubark_m9) November 20, 2021

جاء ذلك بعد المستوى غير المقنع الذي قدمه الحارس نواف العقيدي في مباراة فريق النصر أمام الرائد، وعدم قدرته على حماية مرماه من تسجيل أهداف، بعدما تلقى هدفين.

"ما يحدث مخجل بتاريخ النصر .. الفريق في تراجع مخيف"

النصر فشل في تحقيق أي انتصار بعد الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد الهلال، حيث خسر مباراتين وتعادل في مباراتين ببطولة الدوري السعودي.