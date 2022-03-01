"هذا العدد من النقاط يضمن للاتحاد الفوز رسميًا بلقب الدوري السعودي"

يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة قبل 8 جولات على خط النهاية، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الهلال ستُقام في الثامن من مارس القادم.

الناقد الرياضي طارق كيال أكد أن الأرقام والحسابات تُرجح حسم العميد للقب الدوري بنسبة 85-90%، وذلك على حساب مطارديه الثلاثة، النصر والشباب والهلال.

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وأوضح كيال خلال حديثه عبر قناة روتانا خليجية أن رجال كوزمين كونترا بحاجة للوصول إلى النقطة الـ71 لحسم اللقب رسميًا لصالحهم، إذ لن يصل الهلال إلا إلى 70 نقطة حال فاز في جميع مبارياته القادمة، وهو أخطر المنافسين على اللقب.

النصر الذي يتواجد ثانيًا حاليًا بفارق 7 نقاط عن المتصدر لن يصل بأفضل الأحوال ولو فاز في جميع مبارياته القادمة إلا للنقطة الـ68، فيما الشباب لن يتجاوز النقطة الـ67، ولذا يُتوج الاتحاد بالدوري السعودي رسميًا حال وصل للنقطة الـ71.

وأضاف كيال "الوصول لهذا الرصيد قد لا يحدث أبدًا بالطبع، واللقب غالبًا سيُحسم قبل تلك النقطة، وذلك لأن هناك مواجهات مباشرة بين المنافسين وبعضهم البعض وبينهم وبين الاتحاد، إذ أن مباراة ديربي الرياض القادمة ستلعب دورًا في الحسم، فالفائز بين الهلال والنصر سيفقد فرصه في المنافسة فيما التعادل سيقلل حظوظ الفريقين كثيرًا".

وتابع "الاتحاد أمامه 9 مباريات متبقية، 6 منها أمام فرق بعيدة عن المقدمة، فيما اثنتين أمام الهلال وأخرى أمام الشباب، والحسابات تقول أنه، وبعيدًا عن المواجهات المباشرة مع منافسيه، بحاجة لجمع 15 نقطة من المباريات الـ6 الأخرى للفوز باللقب".

يُشار إلى أن الهلال يحمل لقب الدوري السعودي في الموسمين الأخيرين، وقد فاز به النصر موسم 2018-2019، فيما كان آخر لقب للاتحاد موسم 2008-2009.