هدية القدر لبرشلونة.. نجم الدوري الألماني يُعلن الرحيل عن ناديه مجانًا

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني أمام فرصة ذهبية للتعاقد مع السويسري دينيس زكريا نجم وسط نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويأتي ذلك بعد قرار زكريا بعدم تجديد عقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ، والذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

ويعد زكريا ثاني لاعب من بوروسيا مونشنجلادباخ الذي يقرر عدم تمديد عقده في الصيف المقبل، بعد ماتياس جينتر قائد الفريق.

كيف جاء الإعلان؟

ماكس إيبرل المدير الرياضي في بوروسيا مونشنجلادباخ كشف عن تفاصيل قرار دينيس زكريا بعدم تجديد عقده مع النادي.

وقال إيبرل في تصريحات صحفية: "نعرف الآن مع من يمكننا التخطيط للموسم المقبل، ومن لن يكون معنا".

وأضاف: "لقد كان ذلك مهمًا بالنسبة لنا، اتصل بنا زكريا قبل عيد الميلاد، وأخبرنا بأن نخطط للاستغناء عنه بحلول الصيف على أبعد تقدير".

ما هو دور برشلونة؟

وارتبط دينيس زكريا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى برشلونة بالمجان في نهاية الموسم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب صاحب الخمسة وعشرين عامًا يسعى إلى الانتقال إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن زكريا يحلم باللعب في "كامب نو" خلال المستقبل، وأنه رفض عدة عروض من أجل تحقيق ذلك الحلم.

ومع قرار السويسري الدولي بعدم تجديد عقده، أصبح الانتقال الحلم إلى برشلونة أقرب من أي وقت مضى، حيث يسعى "البلوجرانا" للاستفادة من وضعية زكريا للتعاقد معه بالمجان في نهاية الموسم.

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