أصبحت حالة التوتر أقل في برشلونة الإسباني بعد نهاية الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة سقط أمام بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-0، قبل أن يحقق الفوز على دينامو كييف الأوكراني في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

وجاء فوز بايرن ميونخ على بنفيكا بنتيجة 4-0 في الجولة الثالثة، ليمنح برشلونة بارقة أمل في التأهل إلى الدور الثاني على حساب النادي البرتغالي.

ومع ذلك، من الأفضل لبرشلونة ألا يبدأ الاحتفالات بسرعة، حيث لا تزال الخسارتين أمام بايرن وبنفيكا، تلقيان بثقلهما، لكن في الوقت الحالي هناك بعض التفاؤل.

وعلى الرغم من البداية الرهيبة، يعتمد برشلونة الآن بشكل كامل على نفسه من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.

ما هو موقف برشلونة الحالي في المجموعة؟

يحتل برشلونة حاليًا المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، وسجل هدفًا واحدًا فيما تلقت شباكه ستة أهداف.

فيما يتصدر بايرن ميونخ ترتيب فرق المجموعة برصيد تسع نقاط، ويحتل بنفيكا المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ويتذيل دينامو كييف ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 3 3 0 0 12 0 +12 9 2 بنفيكا 3 1 1 1 3 4 -1 4 3 برشلونة 3 1 0 2 1 6 -5 3 4 دينامو كييف 3 0 1 2 0 6 -6 0

ما هي فرص برشلونة في التأهل؟

مع هزيمة بنفيكا أمام بايرن، فإن النادي البرتغالي توقف رصيده عند أربع نقاط، أكثر بنقطة واحدة من برشلونة.

وبالتالي إذا فاز برشلونة على بنفيكا في "كامب نو"، سيتقدم بالفعل على الفريق البرتغالي في جدول الترتيب.

كما يمكن أن يتلقى برشلونة هدية من بايرن ميونخ، في حالة فوزه على بنفيكا في الجولة الرابعة.

لكن برشلونة يجب عليه أن يفوز على دينامو كييف في أوكرانيا، وهذا السيناريو، قد يجعل برشلونة يتقدم بنقطتين على النادي البرتغالي قبل المواجهة بين الفريقين في الجولة الخامسة.

هل يمكن أن يتصدر برشلونة مجموعته في الأبطال؟

سيكون من الصعب أن يحصل برشلونة على المركز الأول من بايرن ميونخ، الذي يمتلك إلى جانب فارق النقاط أفضلية المواجهات المباشرة.

وفي الوقت الحالي يمتلك بايرن ميونخ تسع نقاط من ثلاث مباريات، ويبدو من الصعب أن يجرؤ أحد على الوقوف في وجهه.

برشلونة، وبرؤية كيف تسير الأمور، يمكنه الحصول على المركز الثاني الذي يمنحه التأهل إلى دور الستة عشر.

في الواقع، يمكن أن يصل برشلونة إلى مباراة الجولة الأخيرة أمام بايرن ميونخ على ملعب "أليانز أرينا" وقد ضمن بالفعل التأهل إلى الدور الثاني.

أما إذا ما سارت الأمور ضد برشلونة، وأنهى المجموعة في المركز الثالث، سيكون عليه قبول اللعب في الدوري الأوروبي.

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