هدف ياري مينا يقود إيفرتون لرقم تاريخي بالدوري الإنجليزي

دخل المدافع الكولومبي، ياري مينا، تاريخ نادي إيفرتون، بتسجيله الهدف رقم 7000 لصالح ناديه في الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، ليصبح أول نادي يدخل تلك القائمة.

وسجل الكولومبي هدفه الأول في الظهور الثامن مع التوفيز في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنضم للفريق الأزرق قادماً من صفوف برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة.

وافتتح مينا التسجيل في شباك بيرنلي بالدقيقة الثانية، ليقود إيفرتون للفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، ليكون أكبر فوز على أرضية ملعب جوديسون بارك منذ سبتمبر 1985 بالدوري.

وجاء فوز إيفرتون العريض، ليعوض الخسارة الثقلية التي تلقاها الفريق أمام توتنهام قبل أيام بالسقوط بنتيجة 6-2.

هدف مينا الأول مع التوفيز علق عليه الكولومبي الشاب: "أنا فخور أن أسجل هذا الهدف لهذا الفريق، أنه هدف خاص لكن الاحتفال جاء من أجل جميع من سجلوا بقميص هذا الفريق العظيم".

🔵 | “To be the first club to reach 7,000 goals demonstrates what I knew when I arrived here - that it is an important club with a big history.”



Yerry knows ➡️ https://t.co/Au2vQv7EBZ pic.twitter.com/tV3X2SKIdr — Everton (@Everton) December 27, 2018