هدف ياري مينا يقود إيفرتون لرقم تاريخي بالدوري الإنجليزي

أول هدف يساوي رقم قياسي لإيفرتون في البريميرليج

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

دخل المدافع الكولومبي، ياري مينا، تاريخ نادي إيفرتون، بتسجيله الهدف رقم 7000 لصالح ناديه في الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، ليصبح أول نادي يدخل تلك القائمة.

وسجل الكولومبي هدفه الأول في الظهور الثامن مع التوفيز في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنضم للفريق الأزرق قادماً من صفوف برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة.

وافتتح مينا التسجيل في شباك بيرنلي بالدقيقة الثانية، ليقود إيفرتون للفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، ليكون أكبر فوز على أرضية ملعب جوديسون بارك منذ سبتمبر 1985 بالدوري.

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💬 تعليقات المسؤولين pic.twitter.com/YVwc3Oc8B1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وجاء فوز إيفرتون العريض، ليعوض الخسارة الثقلية التي تلقاها الفريق أمام توتنهام قبل أيام بالسقوط بنتيجة 6-2.

هدف مينا الأول مع التوفيز علق عليه الكولومبي الشاب: "أنا فخور أن أسجل هذا الهدف لهذا الفريق، أنه هدف خاص لكن الاحتفال جاء من أجل جميع من سجلوا بقميص هذا الفريق العظيم".

🔵 | “To be the first club to reach 7,000 goals demonstrates what I knew when I arrived here - that it is an important club with a big history.”



Yerry knows ➡️ https://t.co/Au2vQv7EBZ pic.twitter.com/tV3X2SKIdr — Everton (@Everton) December 27, 2018

وعن الهدف رقم 7000: "أن يكون النادي أول من يصل إلى الهدف رقم 7000، يؤكد هذا لماذا أتيت لهنا، لأنه نادٍ مهم ولديه تاريخ كبير، أنا سعيد للهدف، وأقضى وقتاً رائغًا، وأكون سعيد بشكل أكبر عندما أساهم بتسجيل الأهداف".

وسيصبح إيفرتون أكثر فريق يخض مباريات في الدرجة الأولى الإنجليزي بالتاريخ برصيد 4500 مباراة، متفوقًا على أرسنال وليفربول اللذات خاضا 4115 مباراة.