هدف وبطاقة حمراء .. ماذا قدم زلاتان إبراهيموفيتش في ديربي ميلانو؟

زلاتان إبراهيموفيتش يسجل من جديد في الديربي

أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الجدل كعادته وتضاعف الجدل كعادته أيضًا لأن الموعد كان ديربي ميلانو الذي يتألق فيه السلطان في أي زمان ومكان وبأي قميص للعملاقين أيضًا.

وفي وقت لاحق من المباراة تعرض زلاتان للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بسبب واقعة أخرى، ليكمل ميلان اللقاء بـ10 لاعبين بداية من الدقيقة 59.

وظل ميلان متقدمًا حتى هذه الدقيقة الحادية والسبعين بهدف سجله إبراهيموفيتش بطريقة رائعة من تسديدة أرضية وقف لها الحارس سمير هاندانوفيتش متفرجًا في الدقيقة الحادية والثلاثين.

المزيد من الفرق

وبالنسبة لباقي الأرقام، فلم يصنع زلاتان إبراهيموفيتش أي هدف كما سدد تسديدة واحدة سواء خارج الإطار أو داخل الإطار وهي الكرة التي سجل منها هدفه ولم يسدد غيرها.

على مستوى المراوغات حاول النجم السويدي المراوغة مرة واحدة فقط ولم ينجح فيها، ولمس الكرة 21 حاول من خلالهم التمرير 11 مرة نجح خلالهم في 9 مرات.

على مستوى الثنائيات فاز زلاتان إبراهيموفيتش بثنائية واحدة أرضية من أصل 4 وواحدة هوائية من أصل اثنتين، وخسر استحواذه 3 مرات فقط.

أخبار إنتر اليوم | عقاب حكم أودينيزي وصفقة تبادلية مع آرسنال

ووقع المهاجم الدولي السويدي في مصيدة التسلل مرة واحدة وقام بتدخل واحد ناجح، ولم يمنح زملاءه أي تمريرة مفتاحية أو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أو خارجها.

المهاجم البلجيكي لوكاكو ذهب وجهًا لوجه مع زلاتان في مشاهدة عنيفة، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إنتر.

هذه اللقطة أثارت الجدل أكثر من أي شيء آخر للنجم السويدي حيث أن الجميع تحدث عن مشاجرته مع لوكاكو وحاولوا التنبؤ بما قاله كل منهما للآخر.