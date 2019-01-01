هدف هالاند في جينك يمنحه رقماً نادراً بدوري الأبطال

المهاجم النرويجي لا يستطيع التوقف عن التسجيل

واصل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، تحطيمه للأرقام القياسية مع سالزبورج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

هالاند نجح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه، في المواجهة التي فاز بها على جينك البلجيكي مساء الأربعاء بالجولة الخامسة من البطولة.

الهدف يجعل اللاعب الشاب هو أول مراهق يسجل في 5 مباريات متتالية بتاريخ دوري الأبطال.

5 - Red Bull Salzburg’s Erling Haaland has become the first teenager in the history of the European /UEFA to score in five consecutive appearances in the competition. Famous. #UCL pic.twitter.com/6YYNOVXFgb — OptaJoe (@OptaJoe) November 27, 2019

ويأتي ذلك بعد تألقه وهز شباك جينك ونابولي وليفربول، على مدار جميع مباريات سالزبورج بأول 5 جولات.

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ويخوض اللاعب صاحب الـ19 سنة الاختبار الأصعب له بالجولة السادسة أمام ليفربول، حيث يعتبر التحدي الأقوى لأنه سيحسم تأهل فريقه لدور الـ16.

سالزبورج يحتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة بـ7 نقاط، بفارق نقطتين عن نابولي الثاني و3 عن ليفربول المتصدر.